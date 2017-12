Verlosung

Lange Lebensdauer, ausgezeichnete Qualität, einfache Montage: Das zeichnet die Jung-Rauchwarnmelder aus. Dank des zertifizierten Magnet-Klebe-Systems sind sie schnell und schmutzfrei montiert. Die integrierte Lithiumbatterie hat eine Lebensdauer von zwölf Jahren. Dazu tragen alle Rauchwarnmelder das unabhängige Qualitätszeichen "Q-Label".

Zusätzlich sind die Geräte nach dem hohen Qualitätsstandard von TÜV NORD in Zusammenarbeit mit dem Testzentrum KRIWAN ausgezeichnet. Ein feinmaschiges, in den Melder integriertes Fliegengitter schützt die Rauchwarnmelder vor Insekten und grobem Schmutz. So sorgen die Schutzengel in Alpinweiß oder Schwarz für ein sicheres Gefühl im Haus. Weitere Infos können Sie online unter www.jung.de/rauchwarnmelder erhalten.

