| Verlosung

Bei Princess for one day werden Sie von handverlesenen Profis gestylt. Von Starfotograf Guido Karp (u.a. Robbie Williams, Rolling Stones, Helene Fischer) gibt es dazu das Foto Ihres Lebens.

Karp sagt: "Ich bin davon überzeugt, dass jede Frau etwas Schönes in sich hat. Diese Überzeugung hilft mir, das auch aus jeder Frau im Foto herauszukitzeln. Wir haben seit 2004 über 100 000 Frauen bewiesen, dass Ausstrahlung und Schönheit keine Frage von Alter oder Konfektionsgröße sind."

Princess for one day geht ab Januar auf große Tour in über 70 Städte. Termine und Tickets: www.princessforoneday.de

Verlosung: prisma und Princess for one day verlosen sechs Tickets im Wert von je 154,99 Euro (sollten Sie schon ein Ticket gekauft haben und gewinnen, bekommen Sie den Betrag erstattet). Einfach bis zum 6.11.2020 unter der Rufnummer 01379/88 85 11* anrufen und mit etwas Glück gewinnen.

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Preises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.