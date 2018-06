| Passend zur WM 2018

ViewSonic präsentiert den ersten 4K-Home- Entertainment-Projektor für unter 1 200 Euro. Der PX747-4K ist der lichtstärkste 4K-UHD-Projektor seiner Klasse. Mit 3500 ANSI-Lumen gelingt es dem Projektor, hochwertige Bilder bei allen Lichtverhältnissen darzustellen.

Der PX747-4K verfügt über die neueste XPR-Technologie, um auch kleinste Details mit 8,3 Megapixeln in voller 4K-UHD-Auflösung zu projizieren. Dank HDR-Unterstützung gibt der Projektor Inhalte extrem detailund kontrastreich wieder und ermöglicht so auch im heimischen Wohnzimmer bei ungünstigen Lichtverhältnissen ein unvergleichliches Kinoerlebnis. Zudem eignet er sich ideal für "Private Public Viewing" von Sportevents und Konsolen-Gaming in 4KHDR.

Weitere Informationen zum Produkt können Sie unter www.viewsonic.com/de/products finden.

prisma und ViewSonic verlosen einen 4K-Ultra-HD-Home-Entertainment-Projektor "PX747-4K" im Wert von 1200 Euro. Einfach bis zum 15. Juni anrufen und gewinnen: 01379/88 85 18*

*0,50 €/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Der Sachpreis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Sachpreises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Danach werden alle gespeicherten Daten unwiederbringlich gelöscht. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb