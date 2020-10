| Verlosung

Hundebesitzer sollten am 10. Oktober ein besonderes Leckerchen für ihren Liebling parat haben. Schließlich ist dieser Tag der Welthundetag. Passend zum Welthundetag verlosen wir 3 Sets für Ihren besten Freund.

Wann genau dieser Tag ins Leben gerufen wurde und wer dahintersteckte, ist weitgehend unbekannt, was die meisten Hundebesitzer allerdings wohl kaum davon abhalten wird, ihre treuen Vierbeiner an diesem Tag mit einer Extraportion Kuscheleinheiten oder einem besonders ausgedehnten Spaziergang zu belohnen. Schließlich – so heißt es zumindest sprichwörtlich – ist der Hund der beste Freund des Menschen.

Schätzungen zufolge sind rund zehn Millionen Hunde in deutschen Haushalten zu Hause. Ein paar TV-Tipps zum Welthundetag finden Sie hier.

VERLOSUNG

prisma und Hunter verlosen 3x1 Hunde-Set, bestehend aus einem Keramik-Napf "Lund" und einem Paket des Hundesnacks "Nature Sticks". Der Napf hat einen Durchmesser von 11 cm und eine Höhe von 5 cm. Das hohe Eigengewicht und der rutschhemmende Silikonrand am Boden sorgen für einen sicheren Stand. Die "Nature Sticks" aus frischem Rind sind schmale Kaustreifen als Belohnung und für zwischendurch.

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf www.hunter.de, tolle Hundefotos gibt es auf der Instagram-Seite.

Mit etwas Glück dürfen Sie Ihrem Hund mit einem der Sets schon bald eine Freude bereiten. Einfach bis zum 15. Oktober 2020 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Viel Glück!

*Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Preises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt zur Gewinnerziehung und zum Versand unserer Newsletter. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.