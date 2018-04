| Sieger steht fest

Vielleicht lag es am langen Winter in diesem Jahr? An der Sehnsucht, vieler Leser nach dem Frühling? Bei der prisma-Coverwahl, zu der wir Sie in Ausgabe 9 eingeladen hatten, landete unser Motiv zur Landesgartenschau in Bad Lippspringe jedenfalls auf Platz 1: mit 8,5 Prozent aller Stimmen.

Dabei war die Beteiligung überwältigend. Mehr als 22.800 Stimmen konnten wir zählen, die nicht nur ihr Lieblingscover 2017 wählten, sondern auch die Chance auf einen Gartenstrandkorb wahrnehmen wollten. Gewonnen hat den Manuela H., eine Leserin aus Rheinland-Pfalz, die, wann auch immer er kommt, ganz sicher einen besonderen Frühling damit erleben wird. Unseren herzlichen Glückwunsch!

Übrigens: Auch auf die Plätze 2 und 3 haben Sie Naturmotive gewählt: Unser Sylt-Cover der Nord-Ausgabe 18 und unser Wander-Cover von Ausgabe 1. Wir finden: eine gute Wahl!