Reisesommer-Gewinnspiel mit gleich zwei Reisen: prisma schickt Sie in den Urlaub und Sie entscheiden, wo es hingeht.

Zur Wahl stehen das Sonnenhotel Feldberg am See im Naturpark an der Mecklenburger Seenplatte und das Sonnenhotel Fürstenbauer im Bayerischen Wald auf der Sonnenseite des Großen Arbers. Beide Reisegutscheine sind drei Jahre lang gültig. Viel Glück!

Verlosung: prisma und sonnenklar.TV verlosen je einen Gutschein für zwei Personen für drei Übernachtungen (inkl. Halbpension) im Sonnenhotel Feldberg am See und im Sonnenhotel Fürstenbauer. Einfach bis zum 17.7.2020 unter 01379/88 50 22* anrufen und den Wunschpreis nennen.

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.