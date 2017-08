| Reise

Im Revier des Vielfraßes

Von Win Schumacher

Das Paradies ist nicht weit von der russischen Grenze. Lassi Rautiainen kennt es ganz genau. Seit fast 40 Jahren liegt der Naturfotograf hier auf der Lauer. Er hat dem Sumpfstreifen im nordischen Niemandsland seinen himmlischen Namen verpasst. Im frostigen Garten Eden hat er Bartkäuze im Schneegestöber fotografiert, tanzende Kraniche und balzende Birkhähne.

"Für Naturfotografen gibt es einfach keinen schöneren Ort", sagt der 59-jährige Finne. An diesem klirrend kalten Nachmittag baut er wie schon tausende Male zuvor seine Kamera in einem Unterschlupf auf und schiebt das schwere Teleobjektiv durch einen mit Tarnfarben gefleckten Plastikvorhang. Lautlos sitzt er in seinem Versteck, kontrolliert immer wieder mit dem Fernglas den Waldrand. Rautiainen ist ein Jäger nach dem perfekten Augenblick, dem perfekten Licht, dem perfekten Tierfoto.

Bär und Wölfin: Romeo und Julia

Aus dem Paradies stammt Rautiainens berühmteste Fotoserie. Die spektakulären Bilder eines jungen Bären und einer Wölfin, die gemeinsam durch die Taiga streifen und sich sogar ihre Beute teilen, erregte 2013 weltweite Aufmerksamkeit.

Von den USA bis China berichteten Medien über die ungewöhnliche Freundschaft von "Romeo und Julia", die doch eigentlich Todfeinde sein müssten.

"Mit dem riesengroßen Interesse hatte ich nie gerechnet", sagt Rautiainen, "schließlich hatte ich hier bereits seit zehn Jahren Begegnungen zwischen Wölfen und Bären fotografiert."

Im Paradies gilt ein Gebot der absoluten Stille. Schweigen gehört für Rautiainen zum Beruf. Auch aus dem nächstgelegenen Fotoversteck hört man kein Wort. Nur einen Elchsprung entfernt halten zwei Journalisten aus Helsinki ihre Objektive gezückt. Sie hoffen auf eine Begegnung zwischen Bär und Wolf. Und vielleicht lässt sich ja sogar ein Vielfraß blicken. Nirgendwo stehen die Chancen besser, den seltenen Riesenmarder aufzuspüren.

"Ich kenne sonst keinen Ort in Europa, wo man wilde Bären und Wölfe gemeinsam fotografieren kann", flüstert Rautiainen. "Die meisten bekannten Bilder entstanden in Nordamerika. Wenn man am gleichen Tag dann auch noch einen Vielfraß vor die Linse bekommt, ist das Glück jedes Naturfotografen vollkommen."

Im Sumpfland ringsum bricht langsam die Dämmerung ein. Stille. Nur aus der Ferne ist das helle Trompeten der Singschwäne zu vernehmen. Ein Seeadler späht von einem Baumwipfel aus nach Beute. Eine Gruppe Kolkraben balgt sich krächzend um den Schweinekadaver, den der Fotograf als Lockmittel an einen toten Baumstamm gebunden hat.

Fotoversteck an der russischen Grenze

"Mein erstes Bärenfoto habe ich als Lokaljournalist 1979 noch in Schwarz-Weiß geschossen", erzählt Rautiainen. "Das war etwas Unglaubliches. Die meisten Finnen hatten damals noch nie einen Braunbären in freier Wildbahn gesehen. Danach wollte ich immer mehr Bilder." Rautiainen begann in den Wäldern von Kuhmo entlang der russischen Grenze Fotoverstecke aufzubauen. Mit Schlachtabfällen, die ihm ein Fleischer überließ, lockte er die Raubtiere vor die Kamera und gewöhnte den instinktiv scheuen Meister Petz über Jahrzehnte an den Geruch von Menschennähe.

1992 beobachtete er zum ersten Mal einen Wolf im Paradies, der über die russische Grenze gekommen war. Jedoch erst 2004 gelangen ihm Aufnahmen, die Bären und Wölfe gemeinsam zeigen. Rautiainens Bilder wurden in verschiedenen Foto-

Magazinen veröffentlicht und gewannen eine Reihe an Preisen. Mit der Zeit erhielt er immer mehr Anfragen von Naturfreunden, die in der Taiga Wildtiere beobachten wollten. "Ich hatte eigentlich nie vor, Touren für Touristen anzubieten",

sagt Rautiainen. "Es hat sich alles einfach so ergeben." Inzwischen haben Gäste aus mehr als 30 Ländern den Finnen in eines seiner mittlerweile elf Fotoverstecke begleitet. Es werden immer mehr ...