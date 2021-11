Rezept: Gegrilllte Hähnchenkeulen mit Whiskey und Sesam

Zutaten (4 Personen):

4 große Poulardenkeulen

1 Zwiebel

2 EL getrocknete Tomaten

2 EL Sesamöl

1 EL Sesamkörner

50 ml Whiskey

1 EL Senf

2 EL Ketchup

1 EL Orangenmarmelade

1 EL Honig

1 EL Sojasoße

1 TL geräuchertes Paprikapulver

2 Sternanis

2 Rosmarinzweige

1 Bund Thymian

1 frische Knoblauchzehe (alternativ 2 getrocknete Zehen)

Zubereitung:

Die Poulardenkeulen mit Küchenpapier abtupfen. Den Unterschenkelknochen entfernen. Die Zwiebel in feine Würfel schneiden und in kochendem Wasser kurz blanchieren, in kaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen. Die getrockneten Tomaten in feine Würfel schneiden. Beides mit den restlichen Zutaten, bis auf die Knoblauchzehe, zu einer Marinade verrühren. Die Knoblauchzehe halbieren (die getrockneten Zehen in der Schale andrücken) und unter die Marinade geben.