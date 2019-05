| Rezept

In der südeuropäischen Küche hat er traditionell einen festen Platz, von dort trat er seinen Siegeszug nach Norden an. Die antiken Griechen waren einst sogar so angetan von der hellgrünen Knolle, dass sie sie als Beschützerin vor bösen Mächten um den Hals trugen oder in ihren Türrahmen hängten.

Die mittelalterliche Gelehrte Hildegard von Bingen schwor auf die heilende Wirkung von Fenchel. Unser Rezept zeigt, dass die Knolle nicht nur zusammen mit gedünstetem Fisch oder in Saucen oder Suppen schmeckt, sondern auch in einem feinen Frühlingssalat mit herzhafter Note Gaumen und Gesundheit erfreut.

Fenchel wird am besten im Kühlschrank gelagert, wo er sich zwei bis drei Tage hält. Beim Einkauf sollte das Blattkraut frisch und leuchtend grün aussehen. An den Schnittstellen lässt sich die Qualität der Pflanze ausmachen, sie sollten beim Einkauf nicht angetrocknet sein.

Zubereitung:

Die Dicke-Bohnen-Kerne für etwa zwei Minuten in Salzwasser kochen, abschütten und kalt abspülen. Die Kerne aus ihrer Haut drücken und in eine große Schüssel geben. Den Fenchel vierteln, vom Strunk befreien, in dünne Streifen schneiden und der Schüssel hinzufügen. Die Avocado halbieren, entkernen, von der Haut befreien und in Spalten schneiden. Den Apfel waschen, trockenreiben, vom Kerngehäuse befreien und ebenso in feine Spalten schneiden.

Für das Dressing den Senf mit 2 EL Olivenöl und dem Saft der Zitrone verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Dill waschen, zupfen und grob hacken. Den Wildkräutersalat waschen und trockenschleudern. Alle Zutaten des Salats mit dem Dressing ordentlich vermengen und etwas durchziehen lassen. Die Hähncheninnenfilets mit Salz und Pfeffer würzen, in dem übrigen Olivenöl von jeder Seite 2 bis 3 Minuten durchgaren, auf den Salat legen und genießen. Guten Appetit!