Rezept: Winterrrollen mit Hoisin-Sauce

Wer sagt denn, dass die "vietnamesischen Frühlingsrollen" nur im Sommer schmecken? Als Füllung können zahlreiche Zutaten auch im Winter wie gebratene Rindfleisch- oder Schweinefleischstreifen, Tofu-Würfel, Shrimps und Gemüse der Saison eingerollt werden.

Zutaten (für 6 Portionen):

3 Hähnchenbrustfilets

2 Karotten

250 g rote Paprika

1 Mango

2 Stangen Lauchzwiebeln

50 g Babyspinat

1 Packung Reispapierblätter (Asia-Laden)

1 Flasche Hoisin-Sauce (Asia-Laden)

Salz, Pfeffer, Currypulver

etwas Öl (zum Braten)

Zubereitung: Paprika und Lauchzwiebeln putzen und abwaschen. Möhren putzen und schälen. Mango schälen und vom Kern herunterschneiden. Alles in feine Streifen schneiden. Babyspinat abwaschen und trockenschleudern. Hähnchenbrust mit Curry, Salz und Pfeffer würzen. In einer Pfanne in etwas Öl von allen Seiten scharf anbraten. Im Backofen auf einem Backblech bei 180 °C ca. 25 Min. fertig garen.

Erst dann die Reispapierblätter einzeln in kaltem Wasser kurz einweichen und auf einen Teller legen. Zuerst etwas Spinat und dann Obst- und Gemüsestreifen darauflegen. Die lauwarmen Hähnchenfilets in Streifen schneiden und darauf verteilen. Etwas Hoisin-Sauce darüber gießen. Das Reispapierblatt zusammenrollen und sofort servieren.

Foodstyling & Rezept: Melanie Socha