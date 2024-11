AC/DC feiern 50. Jubiläum mit „goldenen“ Auflagen

Special zum Jubiläum

Und um alle diese wunderbaren Songs zu feiern, veröffentlicht die Band zum 50. Geburtstag ihren Katalog in besonderer Form: als goldfarbene Vinyls. Nachdem die berühmtesten Klassiker bereits früher in diesem Jahr den Weg in die Läden gefunden haben, steht nun das weitaus interessantere Paket an: Mit „Flick Of The Switch“, „Fly On The Wall“ und „Blow Up Your Video“ stehen drei der bei Kritikern umstrittenen 80er-Jahre-Platten der Band wieder im Regal. Hinzu kommen „Black Ice“, das phänomenale Live-Album „Live At Riverplate“ und das aktuelle Werk „Power Up“. Besonders die von den Young-Brüdern extrem rau produzierten „Flick Of The Switch“ und „Fly On The Wall“ führten bei Erscheinen zu kontroversen Meinungen, die man heute kaum noch nachvollziehen kann. Die bereits 2003 remasterten Scheiben klingen in der Gold-Version erdig, aber dennoch lebendig und offenbaren Perlen wie „Nervous Shakedown“, „Guns For Hire“ oder „Back in Business“. Eine solche Perle ist das groovige „Meanstreak“ vom 87er-Album „Blow Up Your Video“ ohnehin. Hier wird Geschichte vergoldet, die Spuren im Leben der meisten Menschen hinterlassen hat.