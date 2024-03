Comedian Bülent Ceylan im Interview: „Für mich wird gerade ein Jugendtraum wahr“

Bülent Ceylan: Ich würde sagen, es gibt keinen Unterschied, weil ich so bin wie ich bin. Auch wenn ich als Comedian auf der Bühne stehe. Das bin ich. Ich verstelle mich nicht. Und ich habe ja in meinen Comedy-Shows auch immer Musik gemacht. Ich bin einfach beides.

Ihr Album heißt „Ich liebe Menschen“. Fernab der deutlichen Ironie: Was lieben Sie besonders an Ihren Mitmenschen?

Bülent Ceylan: Ich gebe jedem Menschen grundsätzlich von Anfang an die Chance, dass ich ihn mag. Jeder ist doch wie er ist, und das ist auch gut so. Die Menschen sind so vielseitig und man kann von vielen etwas lernen.