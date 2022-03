Festival-Party ohne Angst?

Sie gehören für viele Menschen einfach zum Sommer wie die Sonnenbrille und die Badehose: Open Air Festivals. Große Menschenansammlungen feiern ausgelassen zur Musik ihrer Stars. Seit zwei Jahren schon sehnen sich die Fans danach, endlich wieder die große Party starten zu können.

Egal, ob Schlager-, Pop-, Electro- oder Rock-Event: Alle Veranstalter kämpfen zurzeit mit ähnlichen Sorgen: Wird das Festival wieder kurz vor knapp verboten? Sind die Auflagen unerreichbar hoch? Wie ist es um die Sicherheit der Besucher bestellt?

"Wir planen bereits seit Monaten die nächste Ausgabe des Wacken Open Air – und das nach der Prämisse, dass wir das Festival so umsetzen können, wie die Fans es kennen und lieben. Die jüngsten Aussagen der MPK bestätigen uns in diesem Vorhaben", versichert Thomas Jensen, Veranstalter des berühmten Heavy Metal Festivals "Wacken Open Air" in Schleswig-Holstein, zu dem jährlich bis zu 80.000 Menschen pilgern.

Wie sicher kann ein Festival im Jahr 2022 eigentlich sein? Reicht es, sich vor Betreten des Geländes testen zu lassen oder seinen Impfnachweis zu zeigen? "Wir haben ja das Glück, dass Festivals in der Regel draußen stattfinden, sodass wir hoffen, keinen Beschränkungen zu unterliegen", sagt Andre Jürgens, Veranstalter des "Reload Open Airs" im niedersächsischen Sulingen, das jährlich von 15.000 Hardcore-, Punk- und Metal-Fans besucht wird. "Natürlich kommen die Festivalbesucher auf den Zeltplätzen und dem Gelände sehr nah zusammen. Dennoch ist die Gefahr offenbar niedriger als bei einer Hallenveranstaltung", so Jürgens.

Doch worauf muss man sich als Fan einstellen? Lange Schlangen an Kontrollbereichen? Testzentren an Eingängen? Komplettdesinfektion der Mobiltoiletten nach jeder Nutzung? Jürgens: "Es kommt darauf an, was die Auflagen sagen. Dürfen Nicht-Geimpfte aufs Gelände? Müssen alle täglich Tests vorzeigen? Klar hat das dann mit einem Mehr an Kontrollen zu tun. Die Frage ist, wie clever man so etwas als Veranstalter gelöst bekommt."

Die Sehnsucht ist riesig Das denkt auch Jutta Hackland, Pressesprecherin der Fühlinger See Veranstaltungs GmbH, die jährlich das Reggae-Festival "Summerjam" in Köln (circa 30.000 Besucher) organisiert. "Wir arbeiten im Bereich der Auflagen eng mit den Behörden zusammen. Uns kommt zugute, dass wir das Festival schon seit 35 Jahren veranstalten und eigentlich alles parat haben. Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltung ganz normal stattfinden kann und grandios wird, weil die Fans schon so lange darauf warten und die Sehnsucht riesig ist."

An die Besucher plädieren alle Veranstalter, möglichst genau auf Hygiene zu achten und niemanden unnötigerweise zu gefährden, denn am Ende hängt nicht nur die Sicherheit der Besucher, sondern auch die Existenz vieler Mitarbeiter an einem reibungslosen Ablauf. Das unterschreibt auch Markus Schmidt von der Deutsch-PopBand Kapelle Petra, der seit Jahren mit seinen Bandkollegen das Open-Air-Festival "Kapelle Somma" im nordrhein-westfälischen Hamm veranstaltet. "Mit 1500 Besuchern sind wir natürlich ein eher familiäres Festival, aber wenn man alle Menschen zusammenzählt, die am Ende am Festival mitarbeiten und auf die Einnahmen angewiesen sind, dann kommt man auf rund 100 Mitarbeiter", sagt er.