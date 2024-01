"Game of Thrones"-Sequel und "Avatar"-Nachfolger: Die Streaming-Highlights 2024

Die erste Staffel des Game Of Thrones Prequels wird erstmals im Free TV gezeigt. Staffel zwei des Epos um das Schicksal des Hauses Targaryan und die politischen Intrigen rund um die Familie der Drachen startet in der zweiten Jahreshälfte bei Sky. Staffel 1 läuft ab 8. Januar auf Pro 7.

ODERBRUCH

Die deutsche Mystery-Serie zieht den Zuschauer von der ersten Folge an in ihren Bann, weil man zunächst permanent damit beschäftigt ist, zu erschaudern. Was hat es mit dem Leichenberg auf sich? Warum sind die meisten der beteiligten Charaktere so merkwürdig kalt? Start ist am 19. Januar in der ARD.