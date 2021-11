Genuss und Glamour

Was wäre die Weihnachtszeit ohne Schokolade und Lebkuchen? Köstlichkeiten aus dem Hause Lambertz begeistern sogar bekannte Persönlichkeiten. prisma verlost 100 Truhen.

Für die meisten sind Schokoladen- und Lebkuchenspezialitäten untrennbar mit dem Weihnachtsfest verbunden. Bei der Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co. KG geht es deshalb gerade zum Jahresende hoch her. Denn die beliebten Truhen gefüllt mit Printen, Dominosteinen und Co. werden zum Fest gerne verschenkt. Auch Prominente durften sich bereits über die Lambertz- Geschenktruhen freuen. "Natürlich schätzen wir es sehr, wenn Staatspräsidenten und Königshäuser unsere Produkte lieben, schließlich war Lambertz schon früher Hoflieferant von Königshäusern wie Belgien, den Niederlanden und Preußen", sagt Professor Hermann Bühlbecker, Inhaber der Lambertz-Gruppe, der schon dem einen oder anderen Promi persönlich seine Köstlichkeiten überreichen durfte.