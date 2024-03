Ratgeber: Unabhängiger mit Solarenergie

Wer eigenen Strom produziert und verbraucht, muss weniger Strom über seinen Anbieter beziehen. Um die Energie der Sonne zu nutzen, eignet sich entweder ein Balkonkraftwerk – auch Steckersolar genannt – oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. „Bevor Privatleute sich für eine Lösung entscheiden, sollten sie mit einem Energieberater sprechen“, rät Martin Brandis. Der Referent für Energieberatung empfiehlt seine Kollegen von der Energieberatung der Verbraucherzentrale als Informationsquelle. Unter anderem gibt es eine kostenlose Telefonberatung, gegen eine Eigenbeteiligung von 30 Euro kann auch ein Berater nach Hause kommen. Zudem bieten einige Länder und Kommunen Beratung an. „Viele Fragen lassen sich schon am Telefon klären“, sagt Brandis.

Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom aus den Modulen in Wechselstrom für den Verbrauch um. Soll der Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden, muss momentan ein entsprechender Stromzähler vorhanden sein, oft wird dann ein Zweirichtungszähler eingebaut. „Der Gesetzgeber arbeitet in diesem Punkt an einer Vereinfachung, künftig soll die Pflicht zu einem Zählerwechsel bereits vor Anschluss des Steckersolargeräts wegfallen“, sagt Brandis. Wann die Neuregelung kommt, steht aber noch nicht fest. Meist wird der Strom aus dem Balkonkraftwerk ohnehin größtenteils selbst verbraucht, etwa für Geräte im Haushalt, die zeitgleich laufen, wie Kühlschrank oder die Klimaanlage im Sommer. Auch in die Batterie eines E-Autos kann der Strom fließen.

Mehr Ertrag mit PV-Anlage

So praktisch Balkonkraftwerke sind: „Wer die Möglichkeit hat, eine große Photovoltaikanlage auf dem Hausdach zu installieren, sollte das tun“, rät Martin Brandis. Das Verhältnis zwischen Anschaffung und Ertrag falle in der Regel besser aus, meist seien die Bedingungen auf einem schrägen Dach mit halbwegs passender Ausrichtung deutlich besser als an Balkon oder Fassade. Die Leistung großer Anlagen wird in Kilowatt Peak (kWp) angegeben und beschreibt die Spitzenleistung der Anlage unter Standardbedingungen. „Pro Kilowatt Peak sollten Verbraucher mit Kosten von 1500 bis 2000 Euro rechnen“, gibt Brandis einen groben Richtwert. Je größer die Anlage wird, desto weniger steigen die Kosten für mehr Leistung. Mehr Module erhöhen den Preis irgendwann nicht mehr so stark. „Eine Anlage mit zehn kW Peak braucht etwa 60 bis 70 Quadratmeter Fläche“, sagt Brandis. Das lasse sich auf vielen Dächern realisieren. Wie beim Balkonkraftwerk auch spielen allerdings mögliche Verschattungen, der Wegfall von Fläche durch Dachfenster oder unterschiedliche Neigungen wegen Gaubendächern eine Rolle für die nutzbare Fläche. „Auf einem normalen, geneigten Dach mit Ziegeln ist die Installation in der Regel unproblematisch“, erklärt Brandis.