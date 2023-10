Sei live dabei: Der "Blaue Panther TV & Streaming Award"

Ihr habt die Sieger gewählt!

Über einen Monat lang konnten User entscheiden, wer bei der großen Award Show in der Münchener BMW-Welt in den Kategorien "Beliebteste Serie" und "Beste Unterhaltungssendung" ausgezeichnet wird. Zur Auswahl standen die Serien "Der Greif", "Kleo" und "Gestern waren wir noch Kinder" sowie die Shows "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", "Joko & Klaas gegen ProSieben" und "LOL: Last One Laughing". Findet mit uns gemeinsam heraus, wer die heißbegehrten Preise in den Händen halten darf. Unser Livestream startet pünktlich am 25. Oktober um 18 Uhr!