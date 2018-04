| Veranstaltungstipp

Peter Behrens war Pionier des modernen Industriedesigns. Heute noch verwendete Firmenlogos (AEG, MAN) stammen ebenso aus seiner Feder wie die Entwürfe für das Hauptlagerhaus der Gutehoffnungshütte in Oberhausen. Nun jährt sich der Geburtstag des stilprägenden Designers und Architekten zum 150. Mal.

Anlass für das LVR-Industriemuseum in Oberhausen, in einer Dauerausstellung an ihn zu erinnern. In Krefeld (Kaiser-Wilhelm-Museum) und Köln (Museum für angewandte Kunst) gibt es zudem Partnerausstellungen. Der Eintritt im LVR-Industriemuseum beträgt vier Euro für Erwachsene, Schüler und Studenten zahlen drei Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Besuch kostenlos.

Was: "Peter Behrens – Kunst und Technik"

Wann: ab 28.4. samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr, ab 16.9. auch dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr

Wo: Peter-Behrens-Bau, Essener Straße 80, 46047 Oberhausen.