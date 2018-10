| Streaming-Tipps

prisma stellt zwei Serien-Highlights vor, die bei verschiedenen Streaminganbietern verfügbar sind.

Hilda

Für seine abenteuerlichen Geschichten des blauhaarigen Mädchens Hilda wurde Autor und Comic-Illustrator Luke Pearson mit Preisen überhäuft. Jetzt hat Netflix daraus eine Zeichentrickserie gemacht: Der unerschrockene Freigeist Hilda zieht aus dem Zauberwald in die Stadt, in der sie Freundschaften schließt und Zauberwesen kennenlernt. Ungewöhnliche Geschichten über ein unangepasstes Mädchen und die Macht der Fantasie.

Zeichentrick-Serie (2018), 1. Staffel, ab sofort auf Netflix (www.netflix.de)

The Gifted

Die Mutanten-Revolte bekommt eine Fortsetzung: In "The Gifted" entdecken Eltern, dass ihre Kinder absolute Superhelden-Fähigkeiten haben. Damit gerät Familie Strucker noch ernster in Gefahr. Gleich zu Beginn hat sich die Gemeinschaft der Mutanten nicht nur in zwei Lager aufgespalten, auch die Jagd der Regierung auf die Mutanten wird noch unerbittlicher.

Serie (2017), 2. Staffel, ab 7.11. auf www.foxchannel.de und auf Sky On Demand