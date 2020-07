| Freizeittipp

In der Hamburger Kunsthalle soll vom 25. September bis 24. Januar 2021 die Ausstellung "Max Beckmann. weiblich-männlich" gezeigt werden. Wer nicht so lange warten will oder keine Möglichkeit hat, nach Hamburg zu reisen, kann auch im Internet einen Blick auf die Werke des Künstlers werfen, der für Doppelbildnisse sowie mythologische und biblische Figurenbilder bekannt ist.

Der Maler, Grafiker, Illustrator und Bildhauer wurde 1884 in Leipzig geboren und starb, nachdem er während des Nationalsozialismus in die USA geflohen war, 1950 in New York. Er gilt als Vetreter der Moderne, der er durch eigenwillige Kreationen einen eigenen Stempel aufdrückte. 50 der 140 Werke, die es in Hamburg in der Ausstellung zu entdecken geben soll, können bereits jetzt in der digitalen Kunsthalle von ZDF Kultur bestaunt werden.

Infos: digitalekunsthalle.zdf.de/beckmann