| Freizeittipp

Die Corona-Krise und die Präventionsmaßnahmen, die damit einhergehen, haben die Gesellschaft fest im Griff. Vor allem Gastronomen, Veranstalter und Kino-Betreiber leiden darunter. Doch zumindest für die Cineasten gibt es seit einiger Zeit eine Lösung, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut: Das Autokino ist zurück in den meisten größeren Städten des Landes.

Wie einst in der guten alten Zeit steuern die Kino-Besucher in ihren fahrbaren VIP-Lounges den Vorführort direkt an und lassen sich von der riesigen Leinwand und der ganz speziellen Atmosphäre einfangen, die in diesen "Drive-ins" der besonderen Art herrscht. Niemand wird deshalb das geliebte heimische Lichtspielhaus vergessen, doch ein Stück kulturelles Miteinander wird dadurch ermöglicht.

Infos: www.kino.de – dort suchen nach "Autokino"