| Freizeit

Können Roboter in Zukunft Rad fahren? Das ist eine der Fragen, die "Bike it", die neue Sonderschau des Universums Bremen, bis zum 5. Mai beantwortet. Ausprobieren steht in der interaktiven Wissenschaftsausstellung im Vordergrund: Besucher können Einzelteile unter die Lupe nehmen, in einen Windkanal eintauchen, unterschiedliche Widerstände erspüren oder eine virtuelle Radtour durch Jerusalem, Ottawa oder Neapel unternehmen. Die internationale Wanderschau wurde vom Bloomfield Science Museum Jerusalem entworfen, gebaut und mit dem Universum und weiteren Museen entwickelt. Karten kosten 16 Euro.

Was: "Bike it"

"Bike it" Wann: bis 5.5., Montag bis Freitag 9–18 Uhr, Samstag und Sonntag 10–18 Uhr

bis 5.5., Montag bis Freitag 9–18 Uhr, Samstag und Sonntag 10–18 Uhr Wo: Universum, Wiener Straße 1a, 28359 Bremen

Universum, Wiener Straße 1a, 28359 Bremen Infos: universum-bremen.de/bike-it und 0421/3346-0

Eröffnungswochenende Bauhaus-Museum Weimar

Das ganze Jahr 2019 wird die Gründung des Staatlichen Bauhauses vor 100 Jahren gefeiert – für Weimar und seine Gäste liegt das wichtigste Datum im April. In diesem Monat wird das Bauhaus-Museum Weimar nach dreijähriger Bauzeit eröffnen. Am Bauhaus-Gründungsort soll es an die frühe Weimarer Phase der bedeutendsten Design- und Kunstschule des 20. Jahrhunderts erinnern. Es verknüpft Bauhaus-Geschichte mit Fragen zur Lebensgestaltung von heute und morgen. Am Eröffnungswochenende (6. und 7. April) ist der Eintritt frei. Die Einweihung wird flankiert von Konzerten, Führungen und Lesungen.

Wann: 6./7.4., immer geöffnet Montag 10–14.30 Uhr, Dienstag bis Sonntag 10–18 Uhr

6./7.4., immer geöffnet Montag 10–14.30 Uhr, Dienstag bis Sonntag 10–18 Uhr Wo: Stéphane-Hessel-Platz 1, 99423 Weimar

Stéphane-Hessel-Platz 1, 99423 Weimar Infos: www.bauhausmuseumweimar.de

Flic Flac "Punxxx"

Rockig und rebellisch, unangepasst und unvergesslich: Flic Flac bleibt sich treu. Zum 30. Geburtstag treffen bei der Zirkus-Actionshow unter dem Titel "Punxxx" filigrane Reifenspringer vom Chinesischen Nationalzirkus auf die stahlharte Motorradkugel, in der erstmals neben sieben Männern auch eine Frau waghalsige Runden dreht. Drei Artistinnen zeigen brillante Hand-auf-Hand-Akrobatik. Dazu gibt es im Zirkuszelt Comedy vom Feinsten. Die Tour startet in Minden (4.–14.4.). Weitere Stationen sind Düsseldorf (18.–28.4.), Oberhausen (2.–12.5.), Bocholt (16.–26.5.), Mönchengladbach (30.5.–16.6.), Krefeld (20.–30.6.). Karten ab 24 Euro (ermäßigt ab 19 Euro).

Wann: ab 4.4.

ab 4.4. Wo: Tourstart: Kanzlers Weide 1, 32423 Minden

Tourstart: Kanzlers Weide 1, 32423 Minden Infos: www.flicflac.de/punxxx und 0800/06060611

"Wanderland. Reise durch die Geschichte des Wanderns"

Wandern ist in Deutschland eine überaus populäre Freizeitbeschäftigung. Ist Wandern typisch deutsch? Seit wann wird gewandert und wie entwickelte sich diese kulturelle Praxis? Antworten bekommen Sie bis zum 28. April in der Ausstellung "Wanderland. Eine Reise durch die Geschichte des Wanderns" in Nürnberg. Der Weg führt die Besucher durch eine 900 Quadratmeter große Indoor-Wanderlandschaft, vorbei an prominenten Wanderern und bedeutenden Kunstwerken, bei denen stets das Wandern im Mittelpunkt steht. Eintritt: acht Euro, ermäßigt fünf.