| Veranstaltungstipps

16 Messehallen voller Yachten und anderer Boote, Motoren, Ausrüstung und Zubehör und dazu ein Rahmenprogramm, an dem die Besucher aktiv teilnehmen können – von der Segelschule über den Tauchtunnel bis zum 90 Meter langen Gebirgsbach: Das ist die "Boot" vom 19. bis 27. Januar.

Bei der Jubiläumsausgabe zum 50-jährigen Bestehen der weltweit größten Boots- und Wassersportmesse machen rund 1900 Aussteller aus rund 70 Ländern die Hallen zum Treffpunkt der Branche. So sind Neuheiten etwa zu Surfen, Rudern, Segeln, Tauchen oder Yachtsport zu sehen. Karten kosten an der Tageskasse 25 Euro (online 19), ermäßigt zwölf Euro (online elf), Kinder von sieben bis zwölf Jahren zahlen sieben Euro.

Was: "Boot 2019"

"Boot 2019" Wann: 19.–27.1., jeweils 10 bis 18 Uhr

19.–27.1., jeweils 10 bis 18 Uhr Wo: Messegelände, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf

Messegelände, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf Infos: www.boot.de und Ticket-Hotline 0211/45607600

"A-cappella-Festival"

Drei Locations und zwölf Konzerte mit 15 A-cappella-Gruppen – dazu haben die Organisatoren des 22. Internationalen A-cappella-Festivals in Wilhelmshaven noch einen besonderen Dreh gefunden: Zum 150. Geburtstag der Stadt treten überwiegend Chöre aus anderen Hafenstädten auf – wie etwa die "Baltic Jazz Singers" aus Lübeck oder "Naturally 7" aus New York. Am Freitag, 25. Januar, stehen "Onair" auf der Bühne; die Sänger interpretieren Stücke von Prince, Pink Floyd oder Linkin Park neu. Das Festival dauert bis zum 28. Mai. Karten: 22 bis 45 Euro.

Wann: noch bis zum 28.5.

noch bis zum 28.5. Wo: Pumpwerk, Stadthalle, Christus- und Garnisonkirche, 26382 Wilhelmshaven

Pumpwerk, Stadthalle, Christus- und Garnisonkirche, 26382 Wilhelmshaven Infos: www.pumpwerk.de und Telefon 0180/6000166 (0,20 Euro a.d. Festnetz

"Immobilienmesse Franken"

Knapp 200 Aussteller sind für Immobilienbesitzer, Kapitalanleger und angehende Bauherren bei der 17. Immobilienmesse Franken am 26. und 27. Januar in der Brose-Arena in Bamberg zu finden. Das Sonderthema in diesem Jahr: "Bauen & Sanieren, Energie, Sicherheit & Einbruchschutz". Das Angebot an Informationen – diesmal erweitert um eine zusätzliche Ausstellungsfläche der Halle– wird durch ein durchgehendes Vortragsprogramm ergänzt. Zu den Themen gehören etwa Baufinanzierung, Fördermöglichkeiten, Erbrecht, altersgerechtes Wohnen, Klimafreundlichkeit, Erdwärme, Smart Home, Wärmedämmung oder Schimmelsanierung. Eine Tageskarte kostet sechs Euro (Kinder bis 14 Jahre frei).

Wann: 26.–27.1., jeweils 10 bis 18 Uhr

26.–27.1., jeweils 10 bis 18 Uhr Wo: Brose-Arena, Forchheimer Straße 15, 96050 Bamberg

Brose-Arena, Forchheimer Straße 15, 96050 Bamberg Infos: www.immobilienmesse-franken.de



"'Handgemacht' – Kreativmärkte"

"Handgemacht" ist der Name des Kreativmarkts mit fast 200 jungen Labels, Kleinerzeugern, Selfmade-Designern und anderen Ausstellern, die mit viel Engagement und vor allem ihren eigenen Händen unterschiedliche Produkte herstellen: Individuelle Kleidung, Kuscheltiere, Keramik und Kulinarisches sind genauso dabei wie bemalte Möbel, Floristik oder Schmuck. Immer gehören Schauvorführungen, Mitmachaktionen und Mini-Workshops zu den zweitägigen Veranstaltungen in den Messehallen in Schwerin, Magdeburg und Chemnitz. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.