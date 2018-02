| prisma-Veranstaltungstipp

Millionen verkaufte Tonträger und mindestens ebenso viele gebrochene Herzen – Boybands faszinieren und polarisieren gleichermaßen. Für einen Abend nimmt die Musical-Show "Boybands Forever" die Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt unsterblicher Popsongs und begeisterter Fans.

"I swear", "Everybody", "Relight my Fire" oder "No Matter What" – auf der Bühne werden die großen Hits von Boybands wie All-4-One, Backstreet Boys, Take That oder Boyzone präsentiert. Moderator und Comedian Thomas Hermanns (Quatsch Comedy Club) sorgt als Regisseur für den ironisch-heiteren Anstrich.

Was: "Boybands Forever"

Wann: 6., 9. und 10. März 2018

Wo: Konzerthaus, Brückstraße 21, 44135 Dortmund; Tonhalle, Ehrenhof 1, 40479 Düsseldorf; Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz, 50679 Köln