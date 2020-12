Das große prisma-Weihnachtsgewinnspiel – Teil 2

Sie wollen sich selbst eine Freude machen? Dann rufen Sie bis zum 18.12.2020 an und gewinnen Sie mit etwas Glück einen dieser tollen Preise!

1 x medisana Lounge Chair RS 650 Für alle, die Massageanwendungen gerne ästhetisch und zeitgemäß erleben, gibt es den medisana Lounge Chair RS 650. Er stellt nicht nur ein Design-Highlight für jedes Wohnzimmer dar, sondern bietet auch eine Vielzahl an Massagefunktionen und gleich sechs verschiedene Massagearten, darunter die wirkungsvolle Knet-Massage, die traditionelle Shiatsu-Massage sowie die klassische Schwedische Massage (www.medisana.de). 01379 / 88 85 10*

3 x 2 Tickets und das neue Album von André Rieu Gewinnen Sie die neue CD/ DVD „Fröhliche Winterzeit“ und zwei Top-Karten für die große Deutschlandtournee 2021/2022 von Weltstar André Rieu. Alle Tourtermine und Infos zur neuen CD finden Sie unter www.andrerieu.com. 01379 / 88 85 11*

2 x 4 Karten für HOLIDAY ON ICE Die beliebte Eiskunstlauf-Show HOLIDAY ON ICE wird in der Saison 2021/2022 mit einem neuen Programm auf Deutschlandtour gehen. Mit mehr als 330 Millionen Besuchern ist das Format die meistbesuchte Eisshow der Welt. prisma verlost vier Karten für die Vorstellung am 22. Januar 2022 um 16.30 Uhr in der Lanxess Arena in Köln (www.lanxess-arena.de). 01379 / 88 85 12*

6 x Crystal 2.0 und drei PepsiCo-Sirups von SodaStream Mit modernem Design ist der Crystal 2.0 in jeder Küche ein echter Hingucker. Er sorgt für frisch aufgesprudeltes Leitungswasser und spart unzählige Einwegflaschen ein. Wer Lust auf etwas Abwechslung im Geschmack hat, für den gibt es die PepsiCo-Sirups von SodaStream, mit denen sich auch Softdrinks in Sekundenschnelle zu Hause selbst sprudeln lassen (www.sodastream.de). 01379 / 88 85 13*

1 x 1 Verwöhnwochenende für zwei Personen Schlafen Sie dort, wo schon Napoleon und Marie Antoinette nächtigten: Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen in der Alten Posthalterei im bayerischen Zusmarshausen, inklusive Frühstück, einem Drei-Gänge-Menü, einem Vier- Gänge-Candlelight-Dinner sowie einem Tag im Saunabereich (www.posthalterei.com). 01379 / 88 85 14*

1 x 2 hochwertige Kunstdrucke von Renate Berghaus Kunst macht glücklich – findet die Künstlerin Renate Berghaus, die in ihre farbige, kreative Welt einlädt. Zu ihren Motiven gehören Pop-Art- Tiere, Engel und Menschen in Bewegung. prisma verlost je einen Vespa-Kunstdruck auf Aluminium (1 m x 0,62 m) und einen Kuh-Kunstdruck auf Leinwand (1m x 1m) im Wert von jeweils 190 Euro (www.renateberghaus.de). 01379 / 88 85 15*

10 x 1 Teekanne plus 4 Becher sowie 3 Packungen anginetten Gewinnen Sie ein attraktives Erkältungspaket im Wert von über 100 Euro. Neben der Teekanne aus der Serie RO von blomus in einem elegant-dezenten Grauton mit einem Fassungsvermögen von 1,1 Litern sowie vier dazu passende Teebecher enthält das Set drei Packungen anginetten dolo akut Halsschmerztabletten. So sind Sie für die Erkältungssaison gewappnet. 01379 / 88 85 16*

3 x Kitchenaid Standmixer und Amerikanische Pistazien Pistazien liefern jede Menge wertvolle Nährstoffe und hochwertiges Protein. Mit dem Standmixer von Kitchenaid lassen sich ganz einfach gesunde Pistazien-Smoothies herstellen. Leckere Rezeptvorschläge gibt es unter www.americanpistachios.de. 01379 / 88 85 17*

10 x Buchpaket mit drei Büchern Lust auf neuen Lesestoff? Gewinnen Sie ein Buchpaket mit Ernst Hofackers "Irgendwie, irgendwo, irgendwann… Das Quiz zur Popmusik der 80er Jahre", "Rolling Stones für Klugscheißer – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten" und Ulrich Homanns "Top! Die Wette gilt – Das Quiz zur Fernsehgeschichte der 80er Jahre", erschienen bei www.klartext-verlag.de. 01379 / 88 85 18*

3 x SmartHome-Sets "Heizen" der Telekom Mit dem Magenta SmartHome Starter Set steuern Sie Ihre Heizung auch von unterwegs. Damit sparen Sie Heizkosten und haben es angenehm warm, wenn Sie nach Hause kommen. Das Set bietet zudem die Möglichkeit, viele weitere kompatible Geräte in Ihrem Zuhause smart zu steuern, wie zum Beispiel Licht und Kameras (www.smarthome.de). 01379 / 88 85 19*

Fotos: Hersteller / Kooperationspartner