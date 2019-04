| Buchtipps

Welt entdeckend

Abi – und dann? Jetzt stehen überall wieder die Abschlussprüfungen an. Doch wissen die Abiturienten wirklich, was sie eigentlich wollen? Paul David Bühre wusste es nicht. Und entdeckte erst einmal die Welt: kämpfte Kung-Fu in China, übte sich als Lehrer in Indien. Und gab sich schließlich selbst Antworten auf viele seiner Fragen. Sein neues Buch "Das Jahr nach dem Abi" ist ein klasse Nachfolger seines ersten Werkes "Teenie Leaks". Sehr kurzweilig und charmant – nicht nur für Abiturienten.

Titel: Das Jahr nach dem Abi

Autor: Paul David Bühre

Verlag: Ullstein Verlag

Seitenzahl: 304 Seiten

Preis: 18 Euro (E-Book: 16,99 Euro)

Rat gebend

Frauen weinen und Männer fressen alles in sich rein – ist das nur ein Klischee? Thomas Achenbach ist dem nachgegangen. Der erfahrene Trauerbegleiter beantwortet im Buch"Männer trauern anders" die Fragen, was trauernden Männern wirklich guttut, wie man sie unterstützt und wie man sich in sie hineinversetzt. Das Buch klärt auf – ein guter Ratgeber.

Titel: Männer trauern anders

Autor: Thomas Achenbach

Verlag: Patmos Verlag

Seitenzahl: 168 Seiten

Preis: 17 Euro (E-Book: 12,99 Euro)

Mut machend

"Meine Idee, aufzubrechen, um ein Mal im Leben in die Tennis- Weltrangliste zu kommen, hielt ich anfangs für die Vorhut einer Midlife-Crisis", schreibt Felix Hutt in seinem Buch "Lucky Loser". Doch er ging das Projekt an, wurde Profi, tingelte mit Ende 30 weltweit durch den schrillen Tenniszirkus, spielte Turnier um Turnier. Und bewegte sich stets im Spannungsbogen zwischen Leidenschaft und Vernunft. "Am Ende kam ich bei mir selbst an", sagt Felix Hutt heute. Ein Buch, das Mut macht! Erhältlich ab 2. Mai.

Titel: Lucky Loser

Autor: Felix Hutt

Verlag: Ullstein Verlag

Seitenzahl: 240 Seiten

Preis: 14,99 Euro (E-Book: 14,99 Euro)