| Radiotipps

prisma empfiehlt in den Radiotipps zwei Reportagen und eine Elektro-Klangreise.

Dänemarks Hadern mit Europa

Jahrelang galt die deutsch-dänische Grenzregion zwischen Flensburg und Sylt als vorbildliches Beispiel für europäische Zusammenarbeit. Vor-bei! Denn inzwischen hat die dänische Regierung wieder Grenzkontrollen eingeführt – als Reaktion auf die Ankunft von Flüchtlingen in Europa. Die dänische Volksbewegung gegen die EU fordert sogar die Trennung von der Europäischen Union, einen Danexit. Die Reihe "Gesichter Europas" berichtet über Dänemarks Hadern mit der EU.

Samstag, 19. Januar • 11.05 Uhr • Deutschlandfunk

Wiege eines Welt-Sounds

Es gibt wohl kaum eine deutsche Band, die weltweit so oft als Inspirationsquelle genannt wird, wie Kraftwerk, die "Beatles der elektronischen Tanzmusik". Auf seiner "Deutschlandrundfahrt" begibt sich Klaus Wilhelm auf die Spuren der elektronischen Musik. In der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf wuchs in den 1970er- und 1980er-Jahren die weltweite Keimzelle der elektronischen Musik heran, die die Popmusik bis heute entscheidend prägt. Eine informative Klangreise, die neben Kraftwerk auch Bands wie DAF, Propaganda oder Liaisons Dangereuses würdigt.

Sonntag, 20. Januar • 11.05 Uhr • Deutschlandfunk Kultur

Halbzeitbilanz im Weißen Haus

Seit zwei Jahren wohnt und wirkt Donald Trump im Weißen Haus – und zerschlägt dabei viel politisches Porzellan. Kaum ein Tweet von ihm, der es nicht in die Nachrichten schafft. Minister sowie enge Mitarbeiter kommen und gehen, Insider packen aus, Trump-Deuter haben Hochkonjunktur. Doch was der 45. US-Präsident auch anstellt: Seine Anhänger halten ihm die Treue. Hat Trump das Präsidenten-Amt verändert? Prägt sein Stil eine neue Generation von Politikern in den USA? Georg Schwarte zieht eine Halbzeitbilanz.

Sonntag, 20. Januar • 19 Uhr • NDR Kultur