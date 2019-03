| Kino-Tipp

Die mitreißende Doku "Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour" zeigt die Band vor und hinter den Kulissen.

19 Millionen verkaufte Alben, 2000 Konzerte: Vor 37 Jahren gründeten in Düsseldorf fünf junge Männer eine Band, gaben Konzerte, brachten Platten heraus und lernten, ihre Instrumente zu spielen– in genau dieser Reihenfolge! Heute sind "Die Toten Hosen" Deutschlands erfolgreichste (Punk-)Rockband.

Regisseurin Cordula Kab-itz-Post begleitete "die Hosen" letztes Jahr auf ihrer umjubelten "Laune der Natour"-Tour. Herausgekommen ist dabei vor allem eine packende Doku über den Wahnsinn des Tourneealltags. Ob Bühne, Backstage oder Bus: Der Film zeigt die Band über den kompletten Tourneezeitraum vor und hinter den Kulissen. Jede Menge Hits, pure Energie, immer ungeschminkt und unzensiert.

Die Tour-Doku fängt alle Hochs, aber auch Tiefs eines für "Die Toten Hosen" außergewöhnlichen Jahres ein: neben großartigen Konzerten der abrupte Stopp durch den Hörsturz von Campino (Foto) in Berlin, der Restart in Stuttgart, die Konzertreise nach Argentinien, der grandiose Abschluss beim Heimspiel in Düsseldorf. "Wir fühlen uns im Film sehr gut getroffen und hatten großes Vergnügen dabei, den Streifen anzusehen", freut sich Campino.

Wer von "den Hosen" nicht genug bekommen kann, darf sich auf Nach-schlag freuen: Zum Kinostart erscheint als Soundtrack zum Film das neue Live-Album "Zuhause Live: Das Laune der Natour-Finale" mit 34 Liedern vom Tour-Finale in Düsseldorf.