| Freizeit

Ausstellungen ohne Gedränge. Museumsbesuche, die uns stundenlang an den interessantesten Objekten verweilen lassen. Für Kulturbeflissene eine paradiesische Vorstellung. Viele Museen lassen diese Träume in der aktuellen Zeit wahr werden. Ausstellungen können per Videoführung virtuell besucht und manchmal dank 360°-Technik auch von allen Seiten beleuchtet werden.

Ob Anne-Frank-Haus in Amsterdam, Kunstpalast in Düsseldorf oder Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster Zittau – es gibt unzählige Möglichkeiten des virtuellen Kulturschmauses. Der mdr hat passend dazu diverse Tipps zusammengestellt.