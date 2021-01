Frühjahrsputz – aber mit Plan

Katharina Lorenz

Starke Frau im Gruselhaus

Eine scheinbar verwunschene alte Villa. Zwei Jungs werden im Inneren Zeugen eines unglaublichen Verbrechens. Der Täter entkommt. Nur kurze Zeit später taucht er am Tatort in Begleitung seiner Anwältin Mia Burgstaller (Katharina Lorenz) wieder auf. Die Juristin allerdings hat eine eigene Rechnung mit dem Anwesen offen, in dessen Garten ihre Tochter vor Kurzem ohne Vorwarnung versucht hatte, sich das Leben zu nehmen.

