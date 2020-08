| Freizeittipp

Es muss nicht immer Bethpage Black Course sein. Mit einem weitläufigen Gelände, ein paar Schikanen wie LKW-Reifen, Bretterverschlägen und jeder Menge Kreativität lässt sich ebenfalls ein toller Golf-Parcours erstellen. Nein, nicht irgendein Parcours: Fußballgolf heißt die Eventsportart.

Weder Handicap noch Schläger sind dafür nötig – nur ein Lederball und die eigenen Füße. Viele Anlagen in ganz Deutschland bieten das Freizeitvergnügen mittlerweile an. Elf davon sind verbandlich zertifizierte Soccergolf-Anlagen mit 18 Bahnen. Man muss nicht der brillanteste Kicker sein, um den Ball in das dafür vorgesehene Loch zu befördern. Der Spaß kann mit der ganzen Familie oder mit Freunden erlebt werden und fördert immer ein paar ganz besondere Talente zutage. Etwa dann, wenn Papa den Kurvenball aus seiner Zeit als C-Jugend-Torwart wiederbelebt oder Oma den Hackentrick auspackt. Der Spaß ist garantiert. Infos: www.fussballgolfen.de