| Radiotipps

Hören Sie doch einmal in diese Radiosendungen rein!

Für Kinder: Amsel, Drossel, Fink oder Star

Die heimischen Vögel-Populationen verzeichnen teilweise dramatische Rückgänge. „Mi - kado“, das Kinderradio des NDR, macht sich auf die Suche nach den gefiederten Tieren und will herausfinden, wie man sie an ihrem Zwitschern erkennt, wo sie ihre Nester bauen oder wann sie Nachwuchs bekommen. Und wie immer gibt es eine Guten-Morgen-Geschichte mit Gewinnspiel, von Kindern erzählte Witze und die beste Musik für den Start in den Sonntag.

Mikado • Sonntag, 14.4. • 8.05 Uhr • NDR Info

Foodamentalismus

Zeige mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. "Essen ist ein Thema, bei dem man sich im Moment neu erfinden kann", sagt Ernährungsforsche - rin Hanni Rützler. Wieso ist ausgerechnet das Essen so wichtig geworden? Und was sagen die neuen Essens-Trends über uns aus? Wir machen uns immer mehr Gedanken über das, was in der Tellermitte landet. Das Feature berichtet über Burger von einer gläsernen Hipster-Metzgerei und eine Foodtrend-Forscherin erzählt, was morgen auf den Tisch kommt.

Freistil • Sonntag, 14.4. • 20.05 Uhr • Deutschlandfunk

Digitalisierung in der Schule

In den Zeiten des "App-Solutismus" und Künstlicher Intelligenz (KI) kann auch das Klassenzimmer nicht länger analog bleiben. Aber wie weit sollte die Digitalisierung gehen? Und: Wer betreibt die digitalen Lernplattformen? Die großen Internetkonzerne wollen mit Technik und Know-how unterstützen. Lern-App und Tablet bedeuten auch: Von den Lehrerinnen und Lehrern werden völlig neue Kompetenzen erwartet. Über den "Unterricht für die neue Zeit" informiert ein Feature von Manuel Waltz.

Zeitfragen • Montag, 15.4. • 19.30 Uhr • Deutschlandfunk Kultur