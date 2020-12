Geschenkboxen von Doro Pesch gewinnen

Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, spendiert Düsseldorfs Metal-Queen Doro Pesch zwei tolle Geschenk-Boxen mit ihrem neuesten Best Of-Album "Magic Diamonds", einem schicken Rundschal sowie einem von der Sängerin selbst entwickelten Parfum. Motto: Nicht nur die Musik in der 56 (!) Songs umfassenden CD-Box ist dufte.

Doro: "Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Mischen von Parfums und wollte dieses Projekt schon so lange verwirklichen. Toll, dass es nun geklappt hat. Da steckt ganz viel Herz und Leidenschaft drin." Das gilt natürlich auch für die Musik. "Magic Diamonds" schoss in der Veröffentlichungswoche gleich von null auf Platz acht der Albumcharts. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sämtliche Hits wie "All We Are", "Für Immer" oder "Love Me In Black" umfassend überarbeitet oder gleich komplett neu eingespielt wurden. Ein riesiger Erfolg, der bereits für Vorfreude auf das zu Beginn des Jahres 2021 erscheinende neue Studioalbum der Sängerin sorgt.

prisma verlost 2x1 Geschenkbox von Doro Pesch. Einfach bis zum 30. Dezember 2020 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Viel Glück!

