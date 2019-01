| Veranstaltungstipps

Mitreißende Melodien, bewegende Momente und viel Humor: Dafür stehen die New York Gospel Stars. Die Top-Sänger und -Musiker bringen auf ihrer Tour durch Deutschland das Publikum in Bewegung.

Wer will, lässt sich von der Lebensfreude und Ausge-lassenheit der Gruppe anstecken, singt, klatscht und tanzt mit. Wer lieber still genießt, kommt genauso auf seine Kosten. Stationen sind im Februar beispielsweise die Städte Wittenberge (Elbe) (1. Februar), Magdeburg (3. Februar), Thale (Harz) (4. Februar), Leip-zig (5. Februar), Dresden (6. Februar), Berlin (7. Februar), Potsdam (8. Februar), Frankfurt (Oder) (9. Februar) und Erfurt (10. Februar). Reguläre Karten kosten zwischen 27,95 und 35,95 Euro.

"Irrtümer und Fälschungen der Archäologie"

Selbst angesehene Wissenschaftler trifft gelegentlich die volle Wucht der Normalität: Irren ist menschlich – und davon bleiben auch sie nicht verschont. Das zeigt die Sonderausstellung "Irrtümer und Fälschungen der Archäologie" im Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim. Die Schau korrigiert bis 26. Mai populäre, aber überholte Thesen zu vergangenen Epochen. Mehr als 200 Exponate decken spektakuläre Fehlurteile und Betrugs-fälle in Europa auf. An interaktiven Medienstationen können die Besucher ihren Spürsinn beweisen. Sie erfahren außerdem, dass auch die moderne Forschung vor solchen Fehlern nicht gefeit ist.

"The Big Chris Barber Band"

Eine Legende kommt ins Rheinland: Chris Barber und seine Band gehörten mit ihrem vom New-Orleans-Jazz geprägten Musikstil bereits in den 1950er-Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten Dixielandgruppen Europas. Weltklasse ist der Brite Barber, dessen größter Hit "Ice Cream" war und der Künstler wie die Beatles oder David Bowie inspirierte, noch immer. Auch beim Konzert am 26. Januar in Bergheim werden der Posaunist und seine Mitstreiter alte und neue Titel geschickt verbinden. Die Zuhörer können sich beispielsweise auf "When the Saints go marching in", "Bourbon Street Parade" oder Miles Davis' "All Blues" freuen. Reguläre Karten kosten 29,90 oder 35,90 Euro.

"Marilyn Monroe: Die Unbekannte"

Weltstar, Idol, Sexsymbol des 20. Jahrhunderts – Marilyn Monroes Karriere, aber vor allem auch ihre dramatische Lebensgeschichte und ihr früher Tod mit 36 Jahren begründeten den Mythos der Schauspielerin, Sängerin, Stilikone. Ihre private Seite zeigt die Ausstellung "Marilyn Monroe: Die Unbekannte" bis 16. Juni im Historischen Museum der Pfalz. 300 Einzelstücke aus ihrem Privatnachlass und von Zeitzeugen sind erstmals in Deutschland in dieser Kombination zu sehen. Darunter: Kleider, Schmuck, Requisiten, private Briefe, Filme und Fotos vor allem aus der Privatsammlung Ted Stampfer, der größten ihrer Art. Erwachsene zahlen an der Kasse 12 bis 14 Euro, ermäßigt 10 bis 12.