| Termine für die Freizeit

Mittelaltermarkt, Piratendorf und Handwerkerzelt: Der Besuch des "Kieler Umschlags" wird zu einer Reise in die Vergangenheit. Vier Tage lang wird mit Liveprogramm, Bühnen- und Feuershows in der Fußgängerzone und auf drei Plätzen das älteste Volksfest der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt gefeiert, das auf einen gleichnamigen mittelalterlichen Freimarkt zurückgeht, der seit 1431 stattfand. Auf die Kinder warten Figurentheater, Märchenerzählerinnen und Mitmach-Aktionen. Ein verkaufsoffener Sonntag gehört ebenfalls zum Fest. Passend dazu versprechen die Organisatoren für das Event in der Gegenwart "Speisen des Mittelalters".

Was: "Kieler Umschlag"

"Kieler Umschlag" Wann: 28.2.–3.3., 11–20 Uhr, verkaufsoffener Sonntag 13–18 Uhr

28.2.–3.3., 11–20 Uhr, verkaufsoffener Sonntag 13–18 Uhr Wo: Alter Markt, Asmus-Bremer-Platz und Holstenplatz, 24103 Kiel

Alter Markt, Asmus-Bremer-Platz und Holstenplatz, 24103 Kiel Infos: www.kiel-sailing-city.de

"Nachtflohmarkt"

"Trödeln macht glücklich", sagen die Organisatoren der Nachtflohmärkte in Riesa am 23. Februar und in den darauf folgenden Wochen in Chemnitz (2. März), Cottbus (9. März und 6. April), Leipzig und Magdeburg (beide am 23. März) sowie Rostock (13. April). Der Vorteil: Die Schnäppchen- und Raritätenjäger müssen für ihr Glück nicht früh aufstehen. Zu den Märkten erwartet werden jeweils zwischen 150 und 250 Händler mit Nostalgischem, Nützlichem und Kuriosem. Möbel, Uhren, Schmuck, Bilder und andere Sammlerobjekte werden nicht nur verkauft, sondern auch angekauft. Wer nicht nur stöbern will, sondern auch etwas anzubieten hat, kann sich bis 24 Stunden vor Beginn online anmelden.

Wann: 23.2., 15–23 Uhr

23.2., 15–23 Uhr Wo: Sachsenarena, Am Sportzentrum 5, 01587 Riesa

Sachsenarena, Am Sportzentrum 5, 01587 Riesa Infos: www.nachtflohmaerkte.de

Sonderschau "U-Boote – Krieg und Forschung in der Tiefe"

Die komplette Bugsektion eines 1945 in der Ostsee untergegangenen deutschen U-Boots gehört zu den ausgewählten Ausstellungsstücken der Sonderschau "U-Boote – Krieg und Forschung in der Tiefe" im LWL-Industriemuseum in Waltrop (Kreis Recklinghausen). Bis 15. September geht der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) der Faszination, die von Unterwasserfahrzeugen ausgeht, auf den Grund. Requisiten aus dem Film "Das Boot" und der gerade angelaufenen TV-Serie sind zu sehen, genauso wie Minen aus der Zeit des Kalten Kriegs und unbemannte Unterwasserfahrzeuge für Forscher. Eintritt: vier, ermäßigt 2,50 Euro (für Sechs- bis 17-Jährige zwei Euro).

Wann: bis 15.9., Dienstag bis Sonntag, 10 – 18 Uhr

bis 15.9., Dienstag bis Sonntag, 10 – 18 Uhr Wo: LWL-Industriemuseum, Am Hebewerk 26, 45731 Waltrop

LWL-Industriemuseum, Am Hebewerk 26, 45731 Waltrop Infos: www.lwl.org und 02363/97070

"Grill & BBQ"

Die einen haben im Winter vielleicht gar nicht damit aufgehört, für die anderen beginnt jetzt wieder die Saison – so oder so: Die neuesten Trends für Sommer- wie Dauergriller präsentiert die "Grill & BBQ" in Sindelfingen vom 22. bis 24. Februar. Zur Mischung aus Verkaufsmesse und Event gesellen sich Seminare und Shows prominenter Profis an Rost und Smoker wie Andreas Rummel oder von Welt- und deutschen Meistern. Hinzu kommt ein spannender Wettbewerb: die Württembergische Grillmeisterschaft. Sie wird am Sonntag auf dem Außengelände der Messe ausgetragen. Tageskarten kosten zehn, ermäßigt acht Euro (Kinder bis 15 Jahre in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt).