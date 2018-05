| Veranstaltungstipps

Lenny Kravitz: Raise Vibration Tour 2018: Fast 30 Jahre im Geschäft, aber er geht immer noch seinen eigenen Weg – und der führt Lenny Kravitz auf seiner Welttournee Ende Mai auch in die Münchner Olympiahalle. "Raise Vibration" heißen sowohl die Tournee als auch das neue Album des funkigen Soulrockers. Auf seinen Alben spielt Kravitz alle Instrumente selbst ein. Das ist bei einem Bühnenauftritt natürlich etwas schwierig, aber hier hat er ja seine Band, die ihrem Frontmann musikalisch in nichts nachsteht. Schließlich ist es kein Zufall, dass Kravitz schon viermal den Grammy für die beste Rockperformance abgeräumt hat. Auch in München wird es der Superstar aus New York ordentlich krachen lassen. Wer das erleben will, ist mit einem Ticket ab 51,35 Euro live dabei.

Wann : 31.5., 20 Uhr

: 31.5., 20 Uhr Wo: Olympiahalle, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München

"Come-together-Cup": Ein großes Turnier: Beim Come-together-Cup Ende Mai kicken etwa 1 200 Hobbyfußballer in 72 Mannschaften (36 Männerund 36 Frauenteams) auf den Vorwiesen am Kölner Stadion in Mün gersdorf um Tore und Meisterschaft. „Gemeinsamer geht’s nicht“ heißt das Motto, unter dem das Fußballfest zur Integration von Minderheiten stattfindet. Der Come-together-Cup, kurz CTC, steht im Zeichen des Gegeneinander-Fußball-Spielens, Miteinanderredens und Zusammenfeierns. Highlight ist ein Promi- Match, bei dem Kölner Prominenz gegen den Ball tritt und Geld für den guten Zweck sammelt. Nach der Siegerehrung ab 19.15 Uhr treten Bands wie Lupo, Kempest Feinest und die Höhner auf. Der Eintritt ist frei.

Wann : 31.5. ab 8.30 Uhr

: 31.5. ab 8.30 Uhr Wo: Rheinenergiestadion, Aachener Straße 999, 50933 Köln

Leipziger Stadtfest 2018: Ganz Leipzig vibriert – wie jedes Jahr Anfang Juni – wieder ein ganzes Wochenende lang. An drei tollen Tagen sind Einheimische und Gäste eingeladen, beim Leipziger Stadtfest mitzufeiern. Die Besucher des großen Open-Air-Events in der Messestadt können sich auf viele kulturelle Highlights freuen. Das Liveprogramm auf drei großen Bühnen bietet Pop, Rock, Volksmusik, Schlager und Klassik ebenso wie ein spannendes Kinderprogramm und sportliche Highlights, darunter die Mitmachaktion "Leipziger stoßen Kugeln". Auch das Tanzensemble der Musikschule Leipzig zeigt seine Künste. Liebhaber irischer Folkmusik kommen im Hof der Nikolaikirche auf ihre Kosten. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei.

Wann : 1.-3.6., Freitag: 13-23 Uhr, Samstag/Sonntag: 11-23 Uhr

: 1.-3.6., Freitag: 13-23 Uhr, Samstag/Sonntag: 11-23 Uhr Wo: Markt, Burgplatz, Augustusplatz, Nikolaikirchhof, Leipzig

Leslie Malton in Ravel: 1976 gab sie an der Seite von Elizabeth Taylor ihr Leinwand-Debüt im Musical-Film "A Little Night Music" – bald erobert TV-Star Leslie Malton ("Der Zürich-Krimi", "Katie Fforde") auch die Hansestadt. Ende Mai ist die bekannte und beliebte Schauspielerin live in Hamburg-Harburg in der musikalischen Zeitreise "Ravel" nach Jean Echenoz zu erleben. Als Sprecherin skizziert Malton das bunte Leben des französischen Komponisten Maurice Ravel. Musiker runden Maltons Hommage an den Hauptvertreter des Impressionismus unter anderem mit Auszügen aus Ravels Klaviertrio, der Violinsonate oder dem Duo für Violine und Violoncello ab. Tickets gibt es ab 21,90 Euro.