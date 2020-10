| Verlosung

Sechs Jahre nach dem letzten gemeinsamen Album hat sich der "Boss" wieder mit der E Street Band zusammen getan. Das neue Werk von Bruce Springsteen "Letter To You" erscheint am 23. Oktober 2020. Mit etwas Glück können Sie ein Exemplar gewinnen.

Im Juni 2019 beendete Bruce Springsteen mit dem weltweiten Nummer-Eins-Album "Western Stars" eine fünfjährige (Studioalbum-)Veröffentlichungspause, nun legt der Musiker mit "Letter To You" ein neues Rock-Album vor, das er zusammen mit der E Street Band einspielte. Die Aufnahmen entstanden in seinem Home Studio in New Jersey. Der zwölf Songs umfassende Longplayer ist das 20. Studioalbum seiner Karriere. "Ich liebe die Emotionalität von 'Letter To You'", sagt Springsteen. "Und ich liebe den Sound der E Street Band, die komplett live im Studio spielt, so wie wir es noch nie zuvor gemacht haben, ganz ohne Overdubs. Wir haben das Album in nur fünf Tagen gemacht und es stellte sich als eines der größten Aufnahmeerlebnisse heraus, die ich je hatte."

Klingt nach ehrlicher Rockmusik, ist es natürlich auch. Ganz so, wie man es vom "Boss" gewöhnt ist. "Letter To You" enthält neun neue Springsteen-Songs, dazu Neu-Aufnahmen von drei legendären, jedoch zuvor unveröffentlichten Kompositionen aus den Siebzigern: "Janey Needs A Shooter", "If I Was The Priest" und "Song For Orphans".

"Letter To You" ist Springsteens erste Zusammenarbeit mit der E Street Band seit der "The River"-Tour im Jahr 2016. Und es ist sein 20. Studioalbum.

prisma und Sony Music Germany verlosen 3x1 CD des neuen Springsteen-Albums. Einfach bis 28. Oktober 2020 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Viel Glück!

