| Freizeit

Ritter, Fürsten, Edelfrauen, Gaukler, Artisten und viele weitere Darsteller in passenden Gewändern entführen die Gäste des "Mittelalterlich Phantasie Spectaculum" ins 13. Jahrhundert. Vom 27. April bis 1. Mai bildet der Freizeitpark Fredenbaum in Dortmund mit Wald, Wiesen und Seen die Kulisse für Ritterkämpfe, den mittelalterlichen Markt und viele weitere Attraktionen. Mittelalterbands wie Saltatio Mortis oder Versengold geben Konzerte. Eintritt bis fünf Jahre frei. Ansonsten, je nach Tag, 8 bis 35 Euro. An einigen Tagen, je nach Alter, freier Eintritt.

Was: "Mittelalterlich Phantasie Spectaculum"

Wann: 27.4. – 1.5. (29.4. spielfrei), Dienstag 13 – 1 Uhr, Mittwoch 11 – 19 Uhr, Samstag 11 – 1 Uhr, Sonntag 11 – 19.30 Uhr

Wo: Freizeitpark Fredenbaum, Lindenhorster Straße 3, 44147 Dortmund (Parken: Festplatz Eberstraße)

Infos: www.spectaculum.de/termine/dortmund

"Osterspaziergang/Häschen hüpf"

"Häschen hüpf" heißt es am Ostersonntag, 21. April, im Museumsdorf Cloppenburg. Dann hilft der Osterhase den Kleinen beim Eiersuchen oder feuert die Kinder beim Eierlauf an. Außerdem hat er sein Lieblingsessen, den Möhreneintopf Lotti-Karotti, vorbereitet, und es gibt Pfannkuchen, Spiegelei und andere Leckereien rund ums Ei. Die Handwerker des Dorfs zeigen ihr Können auf dem Gelände mit mehr als 50 historischen Gebäu - den aus der Zeit vom 16. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Erwachsene zahlen am Ostersonntag 7,50 Euro Eintritt, ermäßigt 4 Euro, Sechs- bis 18-Jährige zahlen 2,50 Euro.

Wann: 21.4., 10 bis 17 Uhr

Wo: Niedersächsisches Freilichtmuseum, Bether Straße 6, 49661 Cloppenburg

Infos: www.museumsdorf.de und Tel.: 04471/94 84-0

"Lange Nacht der Wissenschaften"

Große und kleine Forscher können am 25. April erkunden, was die heimische Lehre zu bieten hat. Bei der "Langen Nacht der Wissenschaften" öffnen zahlreiche Einrichtungen in der Region Rostock ihre Türen. Experimente, Vorträge und Ausstellungen "fern von jedem Elfenbeinturm" versprechen die Organisatoren. Sie heißen "Geistesblitze entstehen zwischen den Ohren – unser Gehirn", "Mathematische Zaubereien mit Lego" oder "Sterben wie im Märchen ... aus rechtsmedizinischer Sicht". Zum ersten Mal sind alle Veranstaltungen kostenfrei – ein Geschenk der Hansestadt und der Universität an die Bürger. Anlass ist das Doppeljubiläum 800 Jahre Rostock und 600 Jahre Universität.

Wann: 25.4., 16 – 22 Uhr

Wo: verschiedene Einrichtungen in der Region Rostock

Infos: www.lange-nacht-des-wissens.de

"Markt des guten Geschmacks"

Der "Markt des guten Geschmacks – die Slow Food Messe" lockt vom 25. bis 28. April nach Stuttgart. 450 Genusshandwerker aus Europa präsentieren ihre Spezialitäten. Ihre Produkte müssen weitgehend frei von Hilfs-, Aroma- und Zusatzstoffen sowie umweltschonend gefertigt sein. Beim "Treffpunkt Geschmack: Meet the Chef" verkosten Besucher unter Anleitung von Experten Aroma und Textur von Lebensmitteln unterschiedlicher Herkunft. Während der Chef am Herd steht, schauen ihm seine Gäste an der Kochbar über die Schulter. Eintritt an der Tageskasse: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro (6 bis 15 Jahre).

Wann: 25. – 28.4., Donnerstag 14 – 22 Uhr, Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag und Sonntag 9 – 18 Uhr

Wo: Landesmesse Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart

Infos: www.slowfood.de und 0711/1 85 60-0