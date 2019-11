| Veranstaltungstipp

Glitzernde Paillettenkleider, heiße Melodien und zügellose Tänze: Das waren die Goldenen Zwanziger. Im Dezember feiert die Revue "Berlin Berlin" Weltpremiere in der deutschen Hauptstadt. Die Show entführt das Publikum in den Kosmos des sündigen Jahrzehnts – und zwei prisma-Leser können live dabei sein!

Denn prisma und BB Promotion verlosen zwei VIP-Tickets für die Weltpremiere von "Berlin Berlin – Die große Show der Goldenen 20er" am 19. Dezember. Die Revue ist eine Hommage an die "Roaring Twenties", Zeit der Stilikone Marlene Dietrich, der legendären Comedian Harmonists und der Skandaltänzerin Josephine Baker. Mit pikanten Anekdoten aus der Hauptstadt des Lasters erleben diese und weitere Weltstars eine atemberaubende Renaissance.

Die britischen Musical Supervisor Gary Hickeson und Richard Morris, die schon bei Welterfolgen wie Les Misérables und Cabaret mitgearbeitet haben, sorgen gemeinsam mit dem Berlin- Berlin-Orchestra für den angemessenen Sound der Show.

Zeitgemäße Umsetzung

Frei nach dem Motto: "Es geht doch nichts über einen kleinen Skandal!" entwickelt Berlin Berlin einen atemberaubenden Sog der Nummern und Sensationen. Die zeitgemäß arrangierte Musik von Komponisten wie Friedrich Hollaender und Irving Berlin und Tänze wie Swing, Charleston und Lindy Hop lassen das Publikum die Ära der 20er Jahre neu erleben. Dazu werden Nummern wie "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", "Puttin’ on the Ritz" und "Mackie Messer" gespielt.

Und wie es sich für einen Abend im Sinne der Goldenen Zwanziger gehört, erlebt das Gewinnerpaar anschließend die VIP-Premierenfeier mit Essen und Getränken inklusive.

ZWEI VIP-TICKETS FÜR "BERLIN BERLIN" GEWINNEN!

Showdaten Admiralspalast: 17.12.2019 bis 5.1.2020, Tickets: ab 32,50 Euro zzgl. Gebühren, mehr unter: www.berlinberlin-show.com

Wir verlosen für die Weltpremiere von "Berlin Berlin" am 19.12.2019 ein VIP-Paket für zwei Personen einschließlich Anreise mit der Deutschen Bahn in der 2. Klasse, Übernachtung im DZ mit Frühstück in einem zentral gelegenen Vier-Sterne- Hotel sowie einem Programmheft und Besuch der VIP-Premierenfeier inklusive Essen und Getränken. Bis zum 15. November 2019 anrufen unter 01379/88 85 10*

*0,50 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend. Der Sachpreis wurde prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Sachpreises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt ausschließlich zur Gewinnerziehung. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.