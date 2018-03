| Neu bei Amazon und Netflix

Starkes Duo: Wer sich für Hip-Hop interessiert, kommt an der Doku-Reihe "The Defiant Ones" nicht vorbei. Sie erzählt die Geschichte des erfolgreichen Musikproduzenten Jimmy Iovine und des US-Rappers Dr. Dre – zusammen eines der einflussreichsten musikalischen Duos der modernen Pop-Ära. Eine Geschichte über Freundschaft und das Verfolgen eigener Träume.

Doku-Serie (2017), 4 Folgen, ab 23. März auf Netflix.

Wo die Liebe hinfällt: In Frankreich gehört die Komödie "Monsieur Claude und seine Töchter" zu den zehn meistgesehenen französischen Filmen aller Zeiten. Monsieur Claude und seine Frau Marie sind ein konservatives katholisches Ehepaar mit vier attraktiven Töchtern. Klar, dass die Schwiegersöhne "attraktiv, französisch, männlich" sein sollen. Doch es kommt anders: Drei Töchter heiraten einen Chinesen, einen Muslim und einen Juden. Ob wenigstens das jüngste Kind einen französischen Katholiken ehelicht?

Komödie (2014), 92 Minuten, ab sofort auf Amazon Prime.

Vollgas ohne Pause: Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Stefanie Heinzmann, Dieter Hallervorden und Uwe Ochsenknecht in einem Film? Ja, als Synchronstimmen im Animationsfilm "Pets". Schon mal darüber nachgedacht, was unsere Haustiere den ganzen Tag machen, wenn wir am Arbeitsplatz oder in der Schule sind? Anderthalb Stunden Vollgas ohne Verschnaufpause.

Animationsfilm (2016), 86 Minuten, ab 25. März auf Amazon Prime.