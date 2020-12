Online-Kochkurse für jeden Geschmack

Die Festtage stehen unmittelbar bevor. Zwar macht die Corona-Pandemie in diesem Jahr riesigen Familienfesten einen hässlichen Strich durch die Rechnung, aber das bedeutet für Hobbyköche dennoch Hochbetrieb und absolute Konzentration. Denn schließlich will man seinen Lieben auch bei verkleinerten Zusammenkünften das Beste bieten, das unter diesen Umständen eben möglich ist.

Darf es also in diesem Jahr mal etwas ganz Ausgefallenes sein, mit dem Sie Ihre Gäste in wohliges Erstaunen versetzen? Kein Problem. Die virtuelle Welt bietet kulinarisch Interessierten genau das, was sie schon immer gesucht haben. Von veganen Köstlichkeiten über die Geheimnisse exotischer Gerichte bis hin zum Zubereiten eines einzigartigen Weihnachtsschmauses haben Online-Kurse für jeden das Richtige im Programm.

Meist als Gruppen-Events angeboten, werden die lehrreichen Veranstaltungen auch noch zu echten sozialen und oftmals richtig lustigen Highlights.