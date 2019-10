| Freizeit

In ein dramatisches Künstlerleben taucht die große Sonderausstellung "Inside Rembrandt – 1606 – 1669" ab November ein. Meister, Virtuose, Genie und Star: Für die Hommage auf den Maler – anlässlich seines 350. Todestages – präsentiert das Wallraf-Richartz-Museum neben Werken des Niederländers aus dem eigenen Haus hochkarätige Leihgaben aus renommierten Häusern wie dem Amsterdamer Rijksmuseum, dem Museum of Modern Art (MoMA) in New York oder der Getty Collection in Los Angeles. Reguläres Kombiticket für die ständige Sammlung und Sonderausstellungen: 8 Euro, ermäßigt 4,50 Euro.

Was? Sonderausstellung "Inside Rembrandt – 1606 – 1669"

Sonderausstellung "Inside Rembrandt – 1606 – 1669" Wann? 1.11.2019 – 1.3.2020, Di – So 10 – 18 Uhr, 1. und 3. Do im Monat 10 – 22 Uhr

1.11.2019 – 1.3.2020, Di – So 10 – 18 Uhr, 1. und 3. Do im Monat 10 – 22 Uhr Wo? Wallraf-Richartz-Museum, Obenmarspforten, 50667 Köln

Wallraf-Richartz-Museum, Obenmarspforten, 50667 Köln Infos: www.wallraf.museum und 0221/22 12 11 19

"The Big Chris Barber Band"

Der Brite Chris Barber und seine Band gehören seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Dixielandgruppen Europas. Nun kommt die Truppe in den Norden. Der Posaunist Barber, der Künstler wie die Beatles oder David Bowie inspirierte, tourt nach einem Unfall zwar nicht mit. Aber seine Band wird bei Konzerten in Hamburg und Bremen mit Bravour alte und neue Titel verbinden. Die Zuhörer können sich beispielsweise auf "When the Saints go marching in", "Bourbon Street Parade" oder "All Blues" freuen. Reguläre Karten: 27,30 bis 71,30 Euro.

Wann? 19.10., 20 Uhr (Hamburg); 20.10., 18 Uhr (Bremen)

19.10., 20 Uhr (Hamburg); 20.10., 18 Uhr (Bremen) Wo? Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg; Die Glocke, Domsheide 4/5, 28195 Bremen

Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg; Die Glocke, Domsheide 4/5, 28195 Bremen Tickets: Bestell-Hotline 0180/65 70 07 0 (0,20 Euro pro Anruf aus dem Festnetz) oder www.eventim.de

"53. Internationale Hofer Filmtage"

Die Hofer Filmtage gehören zu den wichtigen deutschen Filmfestivals – in sechs Tagen werden rund 130 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt. Die 53. Auflage wird mit der Produktion "Baumbacher Syndrome" von Gregory Kirchhoff und mit Tobias Moretti in der Hauptrolle eröffnet. Das Besondere in Hof: Die beiden werden sich wie andere Regisseure, Filmcrews und Schauspieler ohne VIP-Barrieren unters Publikum mischen. Karten gibt es vor Ort. In der Regel kommen Tickets für alle Filme in den Freiverkauf am Karten-Container des Central-Kinos. Vorstellungen vor 18 Uhr kosten 7 Euro, danach 8 Euro.

Wann? 22.–27.10.

22.–27.10. Wo? Central-Kino, Altstadt 8, und Scala-Filmtheater, Wörthstraße 4–6, 95028 Hof

Central-Kino, Altstadt 8, und Scala-Filmtheater, Wörthstraße 4–6, 95028 Hof Infos: www.hofer-filmtage.com

Ausstellung "WERT/VOLL"

Klimawandel, Artenschwund, Plastikmüll in den Meeren: Es gibt viele Umweltthemen, die heiß diskutiert werden. Auf interessante Beispiele von Recycling konzentriert sich eine Ausstellung des Bundesumweltamts in Zusammenarbeit mit dem Grassi-Museum für Angewandte Kunst in Leipzig. Die Schau "WERT/VOLL" präsentiert ganz andere Schmuckstücke als die üblichen von Goldschmieden und Juwelieren. Sie sind aus Plastiküberbleibseln, Elektroschrott, recycelten Mineralien und anderen Abfällen oder mit 3D-Druckern gefertigt worden. Ihre Schöpfer aus aller Welt setzen ein Zeichen für den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Regulärer Eintritt: 8 Euro.