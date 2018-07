| Streaming-Tipps

prisma empfiehlt eine Serie und einen Animationsfilm für Kinder.

Orange is the New Black: "Hinter Gittern" für Fortgeschrittene: Das Gefängnisdrama "Orange is the New Black" geht in die 6. Staffel. Und wieder steht die bisexuelle 32-jährige Geschäftsfrau Piper Chapman (Taylor Schilling) im Mittelpunkt. Diesmal sitzt sie mit den anderen Insassinnen im Hochsicherheitstrakt "The Max" in Haft. Ob die Frauen aus unterschiedlichen sozialen Schichten auch hier zusammenhalten und wie sie versuchen, aus dem Loch zu kommen, das sie sich selbst geschaufelt haben, ist Kern der neuen Staffel. Serie, 6. Staffel, ab 27.7. auf Netflix (www.netflix.de).

Die Dschungelhelden: "Die Dschungelhelden" sind reif für das abendfüllende Format. Im Mittelpunkt der kurzweiligen Animationsunterhaltung steht Pinguin Maurice, der von Tigern großgezogen wurde und felsenfest davon überzeugt ist, selbst ein echter Tiger zu sein. Die Abenteuergeschichten haben das Herz am rechten Fleck und geben den kleinen Zuschauern jede Menge Wissen über die Natur mit auf den Weg. Animations-Spielfilm (2017), 97 Minuten, ab 20.7. auf Amazon Prime (www.amazon.de).