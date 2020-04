| Freizeit

Von Lara Hunt, Sarah Schneidereit und Mariel Berner

Gerade Kindern wird in der Wohnung auf Dauer schnell langweilig. Dabei gibt es tolle Beschäftigungsmöglichkeiten, die Spaß machen und für Abwechslung sorgen. prisma zeigt, wie Familien die Zeit daheim gut nutzen können, ohne dass Langeweile aufkommt. Leckere Tassenkuchen, lustige Spiele, bunte Knete und fantasievolle Ausmalbilder versprechen jede Menge Unterhaltung.

SPIELANLEITUNG TEEKESSELCHEN:

Das "Teekesselchen" ist im Spiel ein Wort, das zwei oder mehrere Bedeutungen haben kann, wie zum Beispiel die Birne: Obst und Leuchtmittel. Zwei Spieler werden ausgewählt, gehen aus dem Raum und überlegen sich ein Wort mit doppeltem Sinn wie Birne. Zurück im Zimmer, beginnen sie sich darüber zu unterhalten. Aber anstatt des Wortes Birne benutzen sie den Begriff "Teekesselchen".

Spieler 1: Mein Teekesselchen schmeckt lecker.

Spieler 2: Mein Teekesselchen macht alles hell.

Spieler 1: Mein Teekesselchen kann braun, manchmal grün oder gelb sein.

Spieler 2: Mein Teekesselchen kann leicht zerbrechen.

Die anderen Mitspieler müssen erraten, um welches Wort es sich handelt. Sobald die Lösung gefunden wurde, darf der Sieger mit einem neuen Spielpartner ein neues Teekesselchen absprechen, und die nächste Runde beginnt.

Beispiele für das Teekesselchen:

Läufer (schmaler Teppich – Sportler)

Tor (Treffer beim Fußball – Pforte)

Eselsohr (Ohr des Grautieres – Knick in der Buchseite)

Fingerhut (Pflanze – Fingerschutz zum Nähen)

Bank (Sitzgelegenheit – Geldinstitut)

Fliege (Insekt – Schlips)

Pony (Stirnfrisur – kleines Pferd)

REZEPT TASSENKUCHEN

Auch die Küche bietet jede Menge Mittel gegen Langeweile. Wer es schnell und unkompliziert haben will, kann in der Mikrowelle Tassenkuchen backen. Dafür haben auch kleinere Kinder Geduld, es schmeckt auch den Großen und ist in ein paar Minuten fertig.

Zutaten: 1 Ei, 2 EL Zucker, 5 EL Mehl, 30 g Butter, ½ TL Backpulver

Zubereitung: Die Butter in eine Tasse geben und in der Mikrowelle schmelzen, die restlichen Zutaten unterrühren und in der Mikrowelle circa. 90 Sekunden bei 800 Watt backen. Fertig ist der Kuchen in der Tasse.

Tipp: Wer mag, kann Schokolade, Nüsse oder Obst unterrühren.

KNETE SELBST HERSTELLEN

Wer mag, kann Knete ganz einfach selbst zu Hause machen. Achtung: Da hier viel Salz verarbeitet wird, sollte die Knete nicht gegessen werden.

Zutaten: 1 Tasse lauwarmes Wasser, 4 Tassen Mehl, ½ Tasse Salz, 2 EL Öl, Lebensmittelfarbe

Zubereitung: Alle Zutaten (bis auf die Farbe) miteinander vermengen und gut durchkneten. Aufteilen und mit der gewünschten Lebensmittelfarbe einfärben.

Tipp: Die Knete hält sich über mehrere Tage in gut verschlossenen Tupperdosen.

AUSMALBILDER AUS DEM NETZ

Um etwas gegen die Langeweile in den eigenen vier Wänden während der Kontaktsperre zu unternehmen, hat sich die freie Illustratorin Gisela Gramsch aus Raguhn-Jeßnitz (Sachsen-Anhalt) etwas Besonderes ausgedacht: Sie hat zahlreiche Ausmalvorlagen ins Internet gestellt, die kostenlos heruntergeladen und zu Hause mit der ganzen Familie coloriert werden können. Die Auswahl reicht von Motiven für Kinder, Landschaftsbildern, Fabelwesen bis hin zu Vorlagen aus der Architektur. Das Angebot "colorsvscorona" richtet sich ausdrücklich auch an Erwachsene. Mehrere Studien haben übrigens gezeigt, dass Ausmalen sich positiv auf das Gehirn auswirkt und einen ähnlichen Effekt wie Meditation haben kann. www.colorsvscorona.com