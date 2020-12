Tolle Preise gewinnen beim prisma-Silvestergewinnspiel

Sie wollen sich selbst eine Freude machen? Dann machen Sie bei unserem Silvestergewinnspiel mit und gewinnen Sie einen dieser tollen Preise!

1x Temial Teemaschine von Vorwerk inkl. Starterset im Wert von 580 Euro Temial, die neue Teemaschine von Vorwerk, sorgt einfach für perfekten Teegenuss! Alle 29 Temial Bio-Tees und sämtliche anderen losen Teesorten werden automatisch präzise aufgebrüht. Die kinderleichte Bedienung erfolgt dabei per Touchdisplay oder mit Fernsteuerung über die Temial-App. Tipp: Als "Temial-Guide" können Sie Ihre Leidenschaft für Gemeinschaft, bewussten Lifestyle und Teegenuss auch zum Beruf machen. www.temial.vorwerk.de/temial-guide

1 x Gasgrill von Campingaz Der Campingaz® Attitude 2100 LX ist ein Grill, der eleganten, urbanen Style mit professionellem Grillen verbindet und zudem kompakte Maße hat. Unter dem eleganten Deckel verbirgt sich ein Grillrost mit Culinary Modular Einsatz. Mit dem optionalen Culinary Modular Zubehör können Sie Ihre Kreativität mit den Optionen Pizza bis Hähnchenbrater frei entfalten. Nach dem Grillen stellt das InstaClean® System eine einfache und reibungslose Reinigung sicher – einfach die Teile in die Spülmaschine räumen und fertig. www.campinggaz.com/de

25 x Genuss-Boxen von Coppenrath Feingebäck Die Liebe zum Gebäck liegt bei Coppenrath in der Familie – schon in sechster Generation. Gewinnen Sie eine von 25 Gebäck-Boxen mit einer großen Auswahl aus dem Sortiment des emsländischen Familienunternehmens. In dem Paket befinden sich beliebte Klassiker wie Café Kränze, Wiener Sandringe und Butter Cookies sowie leckere Neuheiten wie der Banana Coooky oder der Coffeehouse Coooky XL. www.coppenrath-feingebaeck.de

1 x Multifunktionsküchenmaschine Krups Raus aus der Küche! Überlassen Sie einfach ihrer Prep&Cook XL die Arbeit! In nur wenigen Klicks bereitet die Multifunktionsküchenmaschine mit Kochfunktion mit Hilfe von zwölf automatischen Programmen, sechs Zubehörteilen und dank eines besonders großen Fassungsvermögens mit einem Nutzvolumen von 3 Liter unendlich viele Rezepte für die ganze Familie zu. Die Küchenmaschine schneidet, mixt und kocht ohne Aufsicht und hält die Gerichte sogar bis zum Essen warm. Mit der Prep&Cook XL kochen Sie mehr und tun dabei weniger! www.prep-and-cook.krups.de

5 x Maniküre-Etui von Credo Ausgestattet mit einer Nagel- und einer Hautschere, einer Safirfeile und einem Nagelhauttrimmer lassen die in Solingen gefertigten Instrumente keine Wünsche offen für die Pflege der Fingernägel und der Nagelhaut. Für das präzise Zupfen der Augenbrauen ist zusätzlich noch eine schräge Kosmetikpinzette beigefügt, farblich abgestimmt mit den anderen Instrumenten des Etuis. Das Etui ist aus Echtleder als Rahmenetui gefertigt. Sein hochglanzpolierter Rahmen harmoniert perfekt mit den Instrumenten. www.credo-solingen.de

3 x 2 Tickets und das neue Album von André Rieu Gewinnen Sie die neue CD/ DVD "Fröhliche Winterzeit" und zwei Top-Karten für die große Deutschlandtournee 2021/2022 von Weltstar André Rieu. Alle Tourtermine und Infos zur neuen CD finden Sie unter www.andrerieu.com

Sie sind an einem oder mehreren Produkten interessiert? Dann versuchen Sie doch einfach Ihr Glück! Wählen Sie unten das Produkt oder die Produkte Ihrer Wahl aus (Mehrfachnennungen möglich!), füllen Sie anschließend das Formular aus und klicken Sie auf "Absenden"*. Einsendeschluss ist der 1. Januar 2021. Viel Glück!

*Die Preise wurden prisma von den Kooperationspartnern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt zur Gewinnerziehung und zum Versand unserer Newsletter. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.

Fotos: Hersteller / Kooperationspartner