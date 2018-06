| Veranstaltungstipps

Romantisches Ambiente, Musik unter freiem Himmel und dazu noch ein Picknick: Das Lichterfest mit Klassik-Open-Air im Benrather Schlosspark in Düsseldorf begeistert jedes Jahr aufs Neue. Für ihren Auftritt am 29. Juni 2018 versprechen die Düsseldorfer Symphoniker ein abwechslungsreiches Konzertprogramm.

Karten für den bestuhlten Terrassenvorplatz kosten zwischen 40 und 50 Euro. Für die Picknickwiese rund um den Spiegelweiher besteht freie Platzwahl, ob nun für mitgebrachte Decken oder prunkvoll gedeckte Tische. Erwachsene zahlen 29,35 Euro. Kinder bis vier Jahre haben freien Eintritt. Karten für Fünf- bis Zwölfjährige kosten fünf, für Schüler ab 13 Jahren 20,15 Euro. Tickets sind unter 0211 / 27 40 00 oder auf www.westticket.de erhältlich.

Was : "Lichterfest – Klassik-Open-Air" mit Picknickmöglichkeit

: "Lichterfest – Klassik-Open-Air" mit Picknickmöglichkeit Wann : 29.6., Einlass: 18 Uhr, Konzert: 22–0 Uhr

: 29.6., Einlass: 18 Uhr, Konzert: 22–0 Uhr Wo: Benrather Schlossallee 100–108, 40597 Düsseldorf

56. Berliner Volksfestsommer

Deutschlands größte mobile Familienachterbahn, der 24 Meter hohe "Rock & Roll Coaster", gehört zu den Attraktionen des Berliner Volksfestsommers vom 22. Juni bis 22. Juli. Rund 150 Schausteller verwandeln den Zentralen Festplatz in einen Riesen- Rummel. Zu den 70 kleinen und großen Fahrgeschäften gehört alles vom Kettenkarussell über den Mini-Express und Babyflug bis zum "High Explosive", bei dem es aus 14 Metern Höhe mit Schuss in die Täler und Kurven einer nachgebauten Bergbau-Mine geht. Ein Gourmet- und Partydorf, Livemusik und Feuerwerk an allen vier Samstagen bieten die Veranstalter bei der 56. Auflage des Events, dem ehemaligen Deutsch-Französischen Volksfest. Aufs Gelände kommen Besucher ohne Eintritt.

Wann : 22.6.–22.7., 15–22 Uhr, freitags/samstags bis 0 Uhr

: 22.6.–22.7., 15–22 Uhr, freitags/samstags bis 0 Uhr Wo: Festplatz, Kurt-Schumacher-Damm 207, 13405 Berlin

Tollwood-Sommerfestival

Kulturgenuss, Lebensfreude und das Engagement für eine bessere Welt verbanden sich beim Tollwood-Sommerfestival zum ersten Mal im Jahr 1988. 30 Jahre später feiern die Veranstalter den anhaltenden Erfolg auf einem weiteren Markt der Ideen mit Musik, Theater, Kabarett und Familienprogramm vom 27. Juni bis 22. Juli im Münchener Olympiapark. Als Jubiläumsgeschenk gibt es bei freiem Eintritt "Carmina Burana" auf der Bühne im Olympia-See zu sehen (30. Juni/1. Juli). Auf die Bühnen kommen zudem internationale Stars wie die Hollywood Vampires, Alanis Morissette, Billy Idol und Earth, Wind & Fire. Der Zutritt zum Festgelände ist frei. Konzertkarten (kosten zwischen 32,80 und 77,50 Euro) können Sie auf www.eventim.de bekommen.

Wann : 27.6.–22.7., 14–23.30 Uhr, Gastronomie bis 1 Uhr

: 27.6.–22.7., 14–23.30 Uhr, Gastronomie bis 1 Uhr Wo: Olympiapark Süd, Spiridon-Louis-Ring, 80809 München

Familiensamstag in der Bücherhalle Mümmelmannsberg

Wenn am Abend des 23. Juni Deutschland bei der Fußball-WM in Russland gegen Schweden antritt, sind am Tag schon einige andere Begegnungen gelaufen – und zwar nicht nur die von Nigeria gegen Island. Wettbewerbe "Groß gegen Klein" werden beim Familiensamstag der Bücherhalle Mümmelmannsberg unter dem Motto "Volltreffer: Fußball trifft Mümmelmannsberg" geboten. Außerdem stehen Schattentheater, Foto-, Bastel- und Malaktionen auf dem Programm der Bücherhalle, die zu Deutschlands größtem kommunalen Bibliothekssystem gehört. Zum Mitnehmen gibt es also nicht nur die von Clown Hipo für die Kinder modellierten Luftballons. Natürlich können auch Bücher und andere Medien ausgeliehen werden. Der Eintritt ist frei.