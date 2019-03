| Termine für die Freizeit

Die Show "Afrika! Afrika!" geht wieder auf Tournee. Wegen des großen Erfolgs mit fast 4,5 Millionen Besuchern reist das Zirkusspektakel durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg. Diesmal ohne André Heller, aber unter neuer Leitung von seinem langjährigen Choreografen Georges Momboye. Er verspricht neue Sensationen im nun von ihm inszenierten zweistündigen Spektakel mit rund 70 Akrobaten. Das Ensemble startet die Tour in Düsseldorf am 14. März und kommt unter anderem nach Saarbrücken, Düren, Köln, Oberhausen, Essen, Münster und Trier. Reguläre Tour-Tickets gibt es im Kartenvorverkauf über eventim.de ab 29,90 Euro.

"Die Frau ohne Schatten", die märchenhafte Geschichte der Kaiserin aus dem Feenreich, inszeniert Regisseurin Brigitte Fassbaender am Theater Kiel – 100 Jahre nach der Uraufführung an der Wiener Staatsoper. Mit Blick auf Mozarts "Zauberflöte" hatten Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal die Oper geschaffen. Die Kaiserin kann keine Kinder bekommen und geht in die Welt der Menschen, um sich einen Schatten und damit die Gebärfähigkeit zu erhandeln. Karten für die Aufführungen (Deutsch mit Übertiteln) kosten online 16,70 bis 54,60 Euro (ermäßigt 11,70 bis 38,20 Euro), an der Theaterkasse 16,60 bis 49,60 Euro (ermäßigt 11,70 bis 34,80 Euro).

"Jukebox Saturday Night" heißt das aktuelle Programm des Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden. Gemeinsam mit The Moonlight Serenaders bietet das Ensemble eine Show im authentischen Sweet-und-Swing-Sound der 1930er- und 1940er-Jahre. Mit Stücken wie "What a Wonderful World" und "In the Mood". Gastspiele auf der Europa-Tournee sind unter anderem in: Halle (Saale) (17.3.), Cottbus (25.10.), Dresden (27.10.) und Leipzig (28.10.). Für die meisten Termine läuft bereits der Vorverkauf – regulärer Preis online ab 30 Euro.

Mit lauten und leisen Tönen befasst sich das Straubinger Figurentheaterfestival (15. bis 23. März), zu dem Puppenspieler aus Deutschland und dem Ausland anreisen. Bei den Kinderstücken lärmen Krachmacher, säuselt der Wind oder Händels Hamster erzählt, wie sein Meister Kunstwerke entstehen lässt. Abenteuerlich geht es in Stücken wie "Nachtkonzert" oder "Der Mond" zu. Auf das erwachsene Publikum warten gesellschaftskritische und anspruchsvolle Themen, wie in "Faust", "Der Herr Karl" oder "Der allerneueste Erziehungsplan". Karten: 7 bis 20 Euro (Erwachsene) und 5 bis 12 Euro (Kinder bis 14 Jahre).