| Freizeit

Die Nordischen Filmtage Lübeck sind das einzige Festival in Europa, das sich ganz auf die Präsentation von Filmen aus dem Norden und dem Nordosten des Kontinents spezialisiert hat. Sechs Tage lang sind hier die neuesten Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus Norddeutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Island, Estland, Lettland und Litauen zu sehen. Daneben gibt es ein umfangreiches Kinder- und Jugendfilmprogramm, eine Reihe, die sich 360-Grad- und Virtual-Reality-Produktionen widmet, sowie eine Retrospektive – in diesem Jahr mit dem Fokus auf Agenten und Spionage. Karten gibt es ab Ende Oktober unter anderem über www.cinestar.de .

Was? "Nordische Filmtage"

Wann? 29.10. – 3.11.

Wo? Verschiedene Veranstaltungsorte in Lübeck

Infos: www.nordische-filmtage.de und 0451/70 30 10 2

"Cavalluna – Legende der Wüste"

Cavalluna ist zurück: Die neue Show "Legende der Wüste" verzaubert ab Oktober die Zuschauer mit ihrer Mischung aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik. Diesmal entführt sie Pferde-Fans ins Reich der Amazonen. Die Prinzessin eines Wüstenstamms geht auf eine atemberaubende Reise, um ihr Land vor einer großen Gefahr zu bewahren. Fast 20 Pferde- und Ponyrassen werden zu sehen sein. Die Tour startet am 26. Oktober in Riesa und läuft bis Juni 2020. Weitere Stationen sind unter anderem Neubrandenburg im November, Schwerin, Magdeburg und Leipzig im Dezember sowie im kommenden Jahr Berlin, Chemnitz, Rostock und Erfurt. Karten gibt es ab 29,90 Euro.

Wann? 26.10., 15 und 20 Uhr, 27.10., 14 Uhr

26.10., 15 und 20 Uhr, 27.10., 14 Uhr Wo? Sachsenarena, Am Sportzentrum 5, 01589 Riesa

Sachsenarena, Am Sportzentrum 5, 01589 Riesa Infos: www.cavalluna.com und Ticket-Hotline 01806/73 33 33

"Aquavitae"

Whisky trinkt man nicht, man zelebriert ihn. Verschiedene Tas­tings bietet deshalb auch die Aquavitae, die größte Spirituosen-Messe in NRW. In der Stadthalle in Mülheim an der Ruhr können Gastronomen und Privatkunden am 26. und 27. Oktober die Welt der Destillate entdecken. Außer Whisky stehen auf zwei Etagen, im Foyer, in der Eingangshalle und dem Festsaal Gin, Grappa, Obstbrände, Rum, Cognac, Wodka, Tequila und vieles mehr im Mittelpunkt. Mehr als 80 Aussteller sind mit ihren Produkten vor Ort. Zum Rahmenprogramm gehören unter an derem Auftritte von Dudelsack Ensembles. Tages-Tickets gibt es für 11 Euro im Vorverkauf, für 12 Euro an der Tageskasse.

Wann? 26. – 27.10., Sa 12 – 20 Uhr, So 12 – 19 Uhr

26. – 27.10., Sa 12 – 20 Uhr, So 12 – 19 Uhr Wo? Theodor Heuss Platz 1, 45479 Mülheim a. d. Ruhr

Theodor Heuss Platz 1, 45479 Mülheim a. d. Ruhr Infos: www.whiskymesse.eu und Telefon 0201/27 34 18

"kulinart"

Entschleunigung steht für die Organisatoren der "kulinart" bei der Gestaltung ihrer Messe für Genuss und Stil über allem. Am 26./27. Oktober wollen sie so die Besucher von "Deutschlands schönstem Campus" in Frankfurt verwöhnen, am 16./17. November die Besucher des Römerkastells Stuttgart. Mehr als 70 Aussteller servieren ein abwechslungsreiches, in jeder Stadt individuelles Programm: etwa leckere Drinks oder nachhaltige Nahrungsmittel. Wer gerne Food-Trends aufspürt, wird hier ebenso fündig wie Liebhaber klassischer kulinarischer Genüsse. Eintritt: 12 Euro (Kinder bis 14 Jahre frei).