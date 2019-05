| Freizeit

Theodor Fontanes Geburtstag jährt sich zum 200. Mal. Museen und Theater feiern den Schriftsteller. Bis 30. Dezember würdigt Brandenburg den Autor im Land mit Veranstaltungen unter dem Titel "Fontane 200". So heißt auch die Leitausstellung in Neuruppin, Fontanes Geburtsstadt. "Der Spreewald ... ein landschaftliches Kabinettstück" nennt das Museum Cottbus seine Sonderausstellung (September bis November). Das Staatstheater Cottbus nimmt die Oper "Effi Briest" nach Fontanes Werk ab 26. Oktober ins Programm auf – eine Uraufführung.

Was: "Fontane 200"

"Fontane 200" Wann: Leitausstellung bis 30.12., Mittwoch 10 – 19 Uhr, Donnerstag – Montag 10 – 18 Uhr, Dienstag geschlossen

Leitausstellung bis 30.12., Mittwoch 10 – 19 Uhr, Donnerstag – Montag 10 – 18 Uhr, Dienstag geschlossen Wo: Museum Neuruppin, August-Bebel-Straße 14/15, 16816 Neuruppin

Museum Neuruppin, August-Bebel-Straße 14/15, 16816 Neuruppin Infos: www.museum-neuruppin.de und 03391/355 51 00

"NordArt"

Bilder und Skulpturen, Fotografien und Installationen von über 200 ausgewählten Künstlern aus aller Welt präsentiert vom 1. Juni bis zum 13. Oktober die NordArt in Büdelsdorf bei Rendsburg. Sie ist eine der größten jährlichen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa und wird von Kurator Wolfgang Gramm als Gesamtkunstwerk konzipiert. Diesmal liegt der Länderschwerpunkt auf Frankreich. Außerdem werden neue Projekte aus China gezeigt. Einen regionalen Fokus setzen die "Norddeutschen Realisten". Die Tageskarte kostet 14 Euro, ermäßigt 12 Euro, für Schüler 5 Euro. Kinder bis sechs Jahre frei.

Wann: 1.6. – 13.10., Eröffnung 1.6., 17 Uhr; sonst Dienstag – Sonntag 11 – 19 Uhr

1.6. – 13.10., Eröffnung 1.6., 17 Uhr; sonst Dienstag – Sonntag 11 – 19 Uhr Wo: Kunstwerk Carlshütte, Vorwerksallee, 24782 Büdelsdorf

Kunstwerk Carlshütte, Vorwerksallee, 24782 Büdelsdorf Infos: www.nordart.de und 04331/35 46 95

Hafenfest Münster

Ein Riesen-Event im und am Wasser haben die Organisatoren des Hafenfests 2019 in Münster für die Tage vom 31. Mai bis zum 2. Juni vorbereitet. Rund 100 Programmpunkte haben sie für die drei Tage zusammengestellt. Gleich zu Beginn springen Fallschirmspringer ab, um im Hafenbecken zu landen. Wer selbst aktiv werden möchte, steigt aufs Brett, um es mit Stand-upPaddling zu versuchen. Kanu-Polo-Sportler zeigen auf den Wellen ihr Können. Außerdem geht ein historisches Dampfschiff auf Rundtouren durch den Stadthafen. Zahlreiche Bands sorgen für musikalische Unterhaltung. Der Eintritt ist frei.

Wann: 31.5. – 2.6., Freitag 18 – 23 Uhr, Samstag 15 – 23 Uhr, Sonntag 14 – 20 Uhr

31.5. – 2.6., Freitag 18 – 23 Uhr, Samstag 15 – 23 Uhr, Sonntag 14 – 20 Uhr Wo: Hafenbecken, Hafenplatz, 4

Hafenbecken, Hafenplatz, 4 Infos: www.ms-hafenfest.de

"Mobile Kinderwelten – Was Kinder schon immer bewegt hat"

Von der Laufmaschine zum Bonanza-Rad: Fahrzeuge für Kinder waren in den vergangenen 200 Jahren ein Spiegel des gesellschaftlichen Wandels. Das zeigt die Schau "Mobile Kinderwelten – Was Kinder schon immer bewegt hat" des Kurpfälzischen Museums in Heidelberg. Kinderfahrzeuge waren zunächst Prestigestücke für Wohlhabende. Mädchen und Jungen anderer Schichten hatten lange keine Freizeit, trugen zum Lebensunterhalt der Familien bei. Besondere Einblicke gibt es bei der Führung "Drahtesel benötigen immer einen Tritt" (26. Mai sowie 2., 10., 16. und 30. Juni, jeweils ab 11 Uhr).