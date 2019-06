| Freizeit

Die älteste Naturrennstrecke Deutschlands, das traditionsreiche "Schleizer Dreieck" in Thüringen, feiert am 23. Juni Jubiläum: zehn Jahre Jedermannrennen, zehn Jahre German Cycling Cup. Jeder darf an dem volkssportlichen Rad-Wettkampf teilnehmen, und auch für das Publikum ist es ein großer Spaß. Über 120, 76 oder 38 Kilometer geht es für die Fahrer. Auf der langen Strecke sind fast 2000 Höhenmeter zu überwinden. Für die Sportler geht es auf ihrer Tour durch das Schiefergebirge und vorbei an der Bleichlochtalsperre, Deutschlands größtem Stausee. Meldeschluss: 19. Juni, Nachmeldungen gegen Gebühr am 22. und 23. Juni.

Was: Jedermannrennen/German Cycling Cup

Jedermannrennen/German Cycling Cup Wann: 23.6., alle Starts um 9 Uhr

23.6., alle Starts um 9 Uhr Wo: Schleizer Dreieck, Am Stadtweg 17, 07907 Schleiz

Schleizer Dreieck, Am Stadtweg 17, 07907 Schleiz Infos: www.schleizer-dreieck-jedermann.de und 0361/55 19 76 87

"Musik am Meer"

Die Wellen rauschen, es riecht nach Meer, dazu erklingen mal sanfte und leise, mal rasante Melodien: Von sinfonischen Klängen über Rock, Pop, Soul und Jazz bis zum Shantychor geht das Repertoire der Konzertreihe "Musik am Meer" in Travemünde. Vor der Kulisse der Ostsee sind Orchester, Bands und Chöre vom 18. Juni bis zum 10. September dienstags abwechselnd im Brügmanngarten und an den Strandterrassen zu erleben. Zum Start spielt die Lübecker Band Max & Friends am 18. Juni. Es folgen unter anderem Madlamark Skolekorps, Passat-Chor, Rudolf-Steiner-Orchester, Shantychöre Neuengörs, Tidemore und das Jugend-Sinfonieorchester Ahrensburg. Der Eintritt ist frei.

Wann: 18.6. – 10.9., dienstags, jeweils 17 Uhr

18.6. – 10.9., dienstags, jeweils 17 Uhr Wo: Brügmanngarten und Strandterrassen, 23570 Travemünde

Brügmanngarten und Strandterrassen, 23570 Travemünde Infos: www.travemuende-tourismus.de und 0451/88 99 700

Drachenboot-Regatta

Paddel fertig und los – bei mehreren Drachenboot-Wettbewerben kämpfen in diesem Sommer Sportler um die besten Zeiten. Die Pfingstregatta auf dem Grünen See in Ratingen startet am 9. Juni. Vom 14. bis zum 16. Juni steigen Teams im Duisburger Innenhafen in die Boote, die ursprünglich in China mit Kopf und Schwanz eines Drachen verziert waren. Am 15. und 16. Juni läuft die Suche nach der schnellsten Mannschaft auf dem Fühlinger See in Köln. Weitere Termine: 20. Juni, Bevertalsperre in Hückeswagen, 29. und 30. Juni, Stausee in Haltern, 5. bis 7. Juli, Baldeneysee in Essen, 24. August, Auesee in Wesel, 7. September, Phoenixsee in Dortmund.

Wann: 9.6. ab 13 Uhr, vormittags Zeltzeit mit Musik

9.6. ab 13 Uhr, vormittags Zeltzeit mit Musik Wo: Grüner See, Zugang über "Am Seeufer", 40879 Ratingen

Grüner See, Zugang über "Am Seeufer", 40879 Ratingen Infos: www.drachenboot-festival.de

Biedermeierfest

Wenn die Damen mit Schutenhüten, taillierten Kleidern mit Reifrock und Hammerkeulenärmeln durch den Kurpark von Bad Steben flanieren und sie von Herren in Gehrock, mit Zylinder und Vatermörderkragen begleitet werden, wird Biedermeierfest gefeiert. Vom 21. bis zum 23. Juni geht es bei der Zeitreise zurück in die Vergangenheit, in der Bayern-König Ludwig I. Bad Steben zum Staatsbad erhob. Einradfahrer und Jongleure beleben die Grünanlage, Musikgruppen sorgen für historisch passende Begleitung. An Ständen werden fürs Biedermeier typische Waren wie Hüte, Taschen und Schmuck feilgeboten. Der Eintritt ist frei.